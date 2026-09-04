Word de Monster Wrangler in Dragon Quest Monsters: The Withered World
Er is een nieuwe trailer gedeeld van DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World. In deze nieuwe trailer leren we dat je tot doel hebt om de ultieme Monster Wrangler te worden.
DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World bevat een groot avontuur waarbij je samen met monsters door een mysterieuze wereld moet zien te manoeuvreren. Twee meiden hebben de gave om met verschillende monsters een zeer diepe connectie aan te gaan, waardoor ze zogeheten Monster Wranglers zijn. Dat is natuurlijk één ding, maar het doel is om uiteindelijk de ultieme Monster Wrangler te worden.
DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World verschijnt op 3 december voor pc, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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