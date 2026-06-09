Dragon Quest Monsters: The Withered World heeft een releasedatum

Square Enix heeft de releasedatum van Dragon Quest Monsters: The Withered World bekendgemaakt. Het nieuwste deel in de Dragon Quest Monsters-serie verschijnt op 3 december voor Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Spelers kunnen opnieuw monsters ontdekken, scouten en trainen om hun eigen team samen te stellen.

In The Withered World draait alles om het vinden van nieuwe monsters. Bekende wezens zoals Slimes keren terug, maar spelers kunnen ook nieuwe monsters tegenkomen tijdens hun avontuur. Elk monster kan een potentiële bondgenoot worden. Daarmee blijft de kern van de serie overeind: verzamelen, trainen en je team steeds verder verbeteren. Ook het bekende synthesesysteem is weer aanwezig. Daarmee kunnen spelers monsters combineren om nieuwe teamleden te maken. Dat systeem zorgt vooral voor veel vrijheid in hoe je je team opbouwt. Niet alleen het monster zelf telt, maar ook wat je ermee maakt en hoe je het inzet in gevechten.

Volgens Square Enix zijn er honderden monsters te ontdekken. Daarmee lijkt Dragon Quest Monsters: The Withered World vooral te mikken op spelers die graag experimenteren met teams en combinaties.

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Of dit deel grote vernieuwingen toevoegt aan de formule, moet later nog blijken. Voor nu weten we in ieder geval dat monsterliefhebbers vanaf 3 december weer aan de slag kunnen.