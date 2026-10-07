Sony geeft 'kleur aan je eur' met INZONE H9 II en E9
Wijlen Jules Deelder zal het misschien niet met de volgende stelling eens zijn, maar altijd zwart is ook maar saai. Zelfs wanneer je het zelf niet ziet. Zelfs audio accessoires mogen wel een beetje kleur bevatten, iets wat bij Sony's INZONE ontwikkelteam ook is doorgedrongen. Dat team presenteert dan ook vol trots nieuwe kleuren voor twee headsets in het assortiment: de INZONE H9 II over-ear headset en E9 in-ear monitor.
De draadloze noise cancelling INZONE H9 II krijgt namelijk een mooi oranje sausje om de collaboratie met het e-sportsteam Fnatic te vieren. Worden ze daar dan ook veel beter van? Nee. Dat niet. Maar het is wel weer wat anders dan het standaard zwart of wit waarin de headset al verkrijgbaar is.
De INZONE E9 IEM gaat voor transparant paars, of zoals Sony het zelf noemt, Glass Purple. Ook hier verandert voor de rest ook niks qua specificatie, wat ook niet per se hoeft. De INZONE E9 is ondanks diens compacte formaat namelijk perfect voor het blocken van omgevingsgeluid, ongeacht de kleur.
Al deze shiny INZONE goodness komt alleen wel tegen een prijs. Voor de INZONE H9 II mag je namelijk een whopping €299 aftikken. De INZONE E9 is ietsjes budgetvriendelijker, al is €119 nog steeds een klap geld. Mocht je toch je zinnen op een van deze headset hebben gezet - en dan in het bijzonder de speciale kleurstelling - dan zul je wel even moeten wachten tot de eerst mogelijke verzenddatum, zijnde 6 november. Beide headsets zijn in de bestaande kleurstellingen direct verkrijgbaar.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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