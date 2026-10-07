Ook in Red Dead Online wordt het deze maand griezelen

Ook de frontier ontkomt niet aan het griezeligste seizoen van het jaar. Spelers van Red Dead Online kunnen zich deze maand verheugen op flinke bonussen en nieuwe uitrusting.

Waag jij je aan de huiveringwekkende avonturen van Strange Tales of the West? Dan ontvang je de hele maand 4X RDO$, Gold en XP voor het onderzoeken van onverklaarbare fenomenen, zoals rondzwervende ondoden, griezelige moerasbewoners en geruchten over kunstmatig leven.

De Halloween Pass 2 is dit jaar ook weer van de partij, waarmee je zeldzame items kunt vrijspelen over 15 rangen. Heb je deze al eerder gespeeld? Dan kun je doorgaan waar je was gebleven.

Verdedig nederzettingen van overlevenden in All Hallows’ Call to Arms. Door alle tien maps te spelen tussen 27 oktober en 2 november, ontgrendel je de Benbow-jas. Door in een willekeurige All Hallows’ Call to Arms Wave 5 te bereiken, ontvang je de Rowberrow Outfit en de Air Banjo Emote. Bereik je Wave 10? Dan staan een Gold Bar en de Beat Chest Emote op je te wachten.

Door gedurende de maand in te loggen, ontvang je de rode Fernwater Coat. Daarnaast kun je Wildlife Samples verkopen aan Harriet Davenport voor 3X RDO$, Role XP en XP. Wie tussen 6 en 12 oktober een Wildlife Sample verkoopt, ontvangt bovendien een Reward voor een gratis jas. Van 20 tot en met 26 oktober kun je een Blood Money Contract voltooien, waarmee je een Reward voor een gratis wapen ontvangt.

Ook de verschillende Halloween-varianten van de Featured Series leveren deze maand extra beloningen op. Hierin schiet je je een weg uit allerlei vreemde situaties en profiteer je van 3X RDO$ en XP. Van 6 tot en met 12 oktober staat Halloween Series 1 centraal, gevolgd door Halloween Series 2 van 13 tot en met 19 oktober. Van 20 tot en met 26 oktober is het tijd voor Hardcore Halloween Series 1, waarna Hardcore Halloween Series 2 van 27 oktober tot en met 2 november de maand afsluit.

Daarnaast is een volledig zwarte leren outfit toegevoegd, die werd samengesteld door Criggz628 uit de r/reddeadfashion-community. Stel de outfit gratis samen via de pagina's van de Catalogue of door een kleermaker te bezoeken.

De Halloween Pass 2 is vanaf nu tot 3 november te spelen.