Amerikaanse ministeries onderzoeken Megaspeed al even
De Amerikaanse ministeries van Justitie en Handel hebben aangekondigd dat er al langer dan een jaar een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen het Singaporese bedrijf Megaspeed.
Deze plotselinge aankondiging lijkt een reactie op de kritiek die met name het ministerie van Handel heeft gespeeld in de kwestie Jensen Huang. De voormalige CEO van Nvidia heeft een buitenechtelijke affaire gehad met Alice Huang, die tot enkele jaren geleden de topvrouw van Megaspeed was. Zij legde al haar functies echter al in 2025 neer. Het bedrijf wordt verdacht van het stelen van hoogwaardige Amerikaanse technologie.
Megaspeed beheert een aantal datacenters in Zuidoost-Azië, die veelal gebruikmaken van Nvidia-chips. Chinese bedrijven kunnen zelf geen Nvidia-technologie inzetten, waardoor ze hun computertaken laten uitvoeren in landen over de grens. Megaspeed had in korte tijd veel van deze chips opgekocht. Tijdens een inspectie werd bovendien een grote hoeveelheid ongeopende chips in kratten aangetroffen, klaar voor verzending. Hierdoor ontstond het vermoeden dat het bedrijf de technologie niet, zoals officieel aangegeven, voor lokaal gebruik kocht, maar om deze vervolgens door te sluizen naar China.
De ministeries van Justitie en Handel hebben óf zitten slapen óf de schendingen door de vingers gezien. Een reden voor dat laatste zou een verzoek van president Trump kunnen zijn, die mogelijk werd overgehaald door Megaspeed. Beide mogelijkheden staan natuurlijk niet zo netjes, waardoor van alle kanten kritiek op de ministeries werd geuit. In een gezamenlijke verklaring probeerden ze hier tegenin te gaan door aan te geven dat al sinds 2024 een onderzoek loopt. Megaspeed werd in 2025 uiteindelijk op de zwarte lijst geplaatst, maar volgens The New York Times heeft de onderneming via een dochterbedrijf in Maleisië nog chips van Nvidia ontvangen. En niet een paar ook: dit jaar werd voor meer dan 700 miljoen euro aan chips geleverd.
Of Nvidia-CEO Jensen Huang hiervan wist, is niet bekend. Trump heeft maandag echter aangegeven dat hij het een goed idee zou vinden als Huang terugkeert als topman van het techbedrijf.
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