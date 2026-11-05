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Vier Thanksgiving in Red Dead Online

Door Patrick Lamers
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De maand november staat voor een aantal landen in het teken van dankbaarheid. Dan wordt namelijk in de Verenigde Staten en Canada Thanksgiving gevierd. En jij kunt dit festijn lekker meevieren in Red Dead Online met de speciale bonussen die je deze maand kunt oogsten.

Allereerst valt er veel te verdienen met de Trader Sales. De huid wordt duur verkocht, want het levert je deze maand maar liefst drie keer de normale hoeveelheid RDO dollars, XP en Role XP op. Als dat geen dankbare beloning is, dan weet ik het ook niet meer. Maar daar blijft het niet bij, want als je perfecte karkassen, huiden en vachten naar Cripps Trading Co. brengt, vang je dubbele trader materialen.

Red Dead Online Thanksgiving 1
Red Dead Online Thanksgiving 2
Red Dead Online Thanksgiving 3
Red Dead Online Thanksgiving 4

November staat daarnaast ook nog in het teken van het Trade Route free roam evenement, waarin je met je team een bende dieven moet zien te stoppen terwijl je je op een rijdende trein bevindt. Lukt je dit, dan ontvang je drie keer zoveel RDO dollars en XP als normaal. WIl je dat in stijl doen? Dan heb je de mogelijkheid om de Pittman outfit samen te stellen. Dit doe je door gedurende de maand november verschillende opdrachten te voltooien. Bij iedere opdracht die je volbrengt, ontvang je een deel van de outfit.

Wanneer?OpdrachtBeloning
3 t/m 9 novemberLog twee keer inPittman Neckerchief
10 t/m 16 novemberGa vijf ranken omhoog of bereik rang 10 als een TraderPittman Pants
17 t/m 23 novemberVoltooi een Role ChallengePittman Boots
24 t/m 30 novemberGa vijf ranken omhoog of bereik rank 15 als TraderPittman Coat & Prairie Moon Camp Flag
24 t/m 30 novemberSpeel in de week van ThanksgivingCordell Outfit & Coronation Buckle

Red Dead Online Thanksgiving Featured Series

Met Thanksgiving is het de traditie dat er kalkoen wordt geserveerd en dat is dan ook terug te zien in de prijzen. De markt van vraag en aanbod wordt daar dusdanig door beïnvloed dat kalkoenen voor tien keer de normale waarde verkocht kunnen worden aan de slager. Een gouden business dus. Over goud gesproken: dat kun je verdienen in de Features Series. Voltooi de Hardcore Pro Series en ontvang drie keer de hoeveelheid RDO dollars, goud en XP.

Bron: Rockstar
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3088 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Red Dead Online

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

15 mei 2019
PC GST

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
XBS
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