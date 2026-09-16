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Dit zijn de PS5-features van Silent Hill: Townfall

Door Bram Noteboom
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Twijfel je nog over het platform om Silent Hill: Townfall op te spelen? Sony heeft logischerwijs een aantal argumenten ten bate van de PS5-versie. De nieuwste trailer toont namelijk alle PlayStation 5-features die beschikbaar zijn voor de horrorgame.

Zowel exclusieve als niet zo exclusieve features komen aan te pas. De PlayStation 5 is natuurlijk in staat de game te draaien in een 4K-resolutie met bijbehorende 3D-audio, maar de mogelijkheden waar menig tech-fanatiekeling daadwerkelijk enthousiast van wordt, draaien natuurlijk voornamelijk om de DualSense-controller. Zo kan je de gamepad meebewegen om het signaal van de Motion Sensor bij te stellen, voel je de trillingen bij elke actie die je in-game doorvoert en zorgen de Adaptive Triggers voor extra immersie tijdens de vele actievolle momenten in de aanstaande horrorgame van Konami.

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Silent Hill: Townfall is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc en PlayStation 5. De trailer benadrukt wederom dat de titel een PS5 console-exclusieve titel is voor minimaal zes maanden.

Bron: PlayStation
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5511 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot SILENT HILL: Townfall
SILENT HILL: Townfall

Ontwikkelaar

Screen Burn

Uitgever

Konami, Annapurna Interactive

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
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