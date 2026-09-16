Dit zijn de PS5-features van Silent Hill: Townfall

Twijfel je nog over het platform om Silent Hill: Townfall op te spelen? Sony heeft logischerwijs een aantal argumenten ten bate van de PS5-versie. De nieuwste trailer toont namelijk alle PlayStation 5-features die beschikbaar zijn voor de horrorgame.

Zowel exclusieve als niet zo exclusieve features komen aan te pas. De PlayStation 5 is natuurlijk in staat de game te draaien in een 4K-resolutie met bijbehorende 3D-audio, maar de mogelijkheden waar menig tech-fanatiekeling daadwerkelijk enthousiast van wordt, draaien natuurlijk voornamelijk om de DualSense-controller. Zo kan je de gamepad meebewegen om het signaal van de Motion Sensor bij te stellen, voel je de trillingen bij elke actie die je in-game doorvoert en zorgen de Adaptive Triggers voor extra immersie tijdens de vele actievolle momenten in de aanstaande horrorgame van Konami.

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Silent Hill: Townfall is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc en PlayStation 5. De trailer benadrukt wederom dat de titel een PS5 console-exclusieve titel is voor minimaal zes maanden.