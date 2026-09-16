Dit zijn de PS5-features van Silent Hill: Townfall
Twijfel je nog over het platform om Silent Hill: Townfall op te spelen? Sony heeft logischerwijs een aantal argumenten ten bate van de PS5-versie. De nieuwste trailer toont namelijk alle PlayStation 5-features die beschikbaar zijn voor de horrorgame.
Zowel exclusieve als niet zo exclusieve features komen aan te pas. De PlayStation 5 is natuurlijk in staat de game te draaien in een 4K-resolutie met bijbehorende 3D-audio, maar de mogelijkheden waar menig tech-fanatiekeling daadwerkelijk enthousiast van wordt, draaien natuurlijk voornamelijk om de DualSense-controller. Zo kan je de gamepad meebewegen om het signaal van de Motion Sensor bij te stellen, voel je de trillingen bij elke actie die je in-game doorvoert en zorgen de Adaptive Triggers voor extra immersie tijdens de vele actievolle momenten in de aanstaande horrorgame van Konami.
Silent Hill: Townfall is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc en PlayStation 5. De trailer benadrukt wederom dat de titel een PS5 console-exclusieve titel is voor minimaal zes maanden.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Preview
Preview: Hands-on met Silent Hill: Townfall
Een nieuw dorp, een nieuwe protagonist en een nieuw perspectief. Weet Silent Hill: Townfall de uncanny vibe over te brengen? Frietrick vertelt het je...8 reacties
-
Trailer
Veel aandacht voor Silent Hill: Townfall-cast in Konami-show
Konami zet de cast van Silent Hill: Townfall in de schijnwerpers, Zo horen we Jovan Adepo, Terry O'Quinn en Kezia Burrows over hun ervaring met de game.3 reacties
-
Event
Kijk hier op 3 september 2026 om 17:00 naar Konami Press Start
Konami Press Start 2026 wordt op 3 september uitgezonden. Lees nu wat je kunt verwachten, hoe laat de stream start en natuurlijk de livestream zelf!4 reacties
-
Poll
Poll: Wat gaat de grootste game van september 2026 worden?
September 2026 zit bomvol grote gamereleases. Maar welke game wordt volgens jou de grootste release van de maand? Stem mee in de nieuwe Gameliner-poll!34 reacties