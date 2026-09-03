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gamescom 2026

Veel aandacht voor Silent Hill: Townfall-cast in Konami-show

Door Rudy Wijnberg
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We zouden het haast vergeten, maar naast de PlayStation State of Play heeft ook Konami zijn eigen Press Start-livestream uitgezonden. Eerder zagen jullie al de trailer van Castlevania: Belmont's Curse, maar Silent Hill: Townfall kan natuurlijk niet ontbreken!

Silent Hill: Townfall is een standalonegame binnen het Silent Hill-universum. In de livestream krijgen we niet zozeer nieuwe beelden van de game te zien, maar leren we vooral veel over de cast. Natuurlijk speelt Jovan Adepo hier een grote rol in. De IT: Welcome to Derry-, The Odyssey- en 3 Body Problem-acteur vervult namelijk de rol van Simon, de hoofdrolspeler in de game.

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De andere grote naam komt in de vorm van Terry O'Quinn. O'Quinn kennen we natuurlijk als John Locke uit Lost en de man vervult dit keer de rol van Richard in Townfall. Het is echter niet enkel masculiene energie die Silent Hill: Townfall siert. Kezia Burrows vervult namelijk de rol van Zoe. Burrows is geen onbekende van de ontwikkelaar. De actrice speelde in 2019 namelijk al in Observation.

Silent Hill: Townfall verschijnt op 24 september voor PlayStation 5 en pc. Meer zien van de game? Bekijk dan nu onze hands-onpreview van Silent Hill: Townfall, live vanaf gamescom!

Bron: Konami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2505 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot SILENT HILL: Townfall
SILENT HILL: Townfall

Ontwikkelaar

Screen Burn

Uitgever

Konami, Annapurna Interactive

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
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