Veel aandacht voor Silent Hill: Townfall-cast in Konami-show

We zouden het haast vergeten, maar naast de PlayStation State of Play heeft ook Konami zijn eigen Press Start-livestream uitgezonden. Eerder zagen jullie al de trailer van Castlevania: Belmont's Curse, maar Silent Hill: Townfall kan natuurlijk niet ontbreken!

Silent Hill: Townfall is een standalonegame binnen het Silent Hill-universum. In de livestream krijgen we niet zozeer nieuwe beelden van de game te zien, maar leren we vooral veel over de cast. Natuurlijk speelt Jovan Adepo hier een grote rol in. De IT: Welcome to Derry-, The Odyssey- en 3 Body Problem-acteur vervult namelijk de rol van Simon, de hoofdrolspeler in de game.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De andere grote naam komt in de vorm van Terry O'Quinn. O'Quinn kennen we natuurlijk als John Locke uit Lost en de man vervult dit keer de rol van Richard in Townfall. Het is echter niet enkel masculiene energie die Silent Hill: Townfall siert. Kezia Burrows vervult namelijk de rol van Zoe. Burrows is geen onbekende van de ontwikkelaar. De actrice speelde in 2019 namelijk al in Observation.

Silent Hill: Townfall verschijnt op 24 september voor PlayStation 5 en pc. Meer zien van de game? Bekijk dan nu onze hands-onpreview van Silent Hill: Townfall, live vanaf gamescom!