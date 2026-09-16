Maak kennis met de wereld van Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, de aanstaande uitbreiding van de monsterlijke RPG, kwam voor in de Capcom Spotlight-uitzending. Check hier de nieuwe trailer!
Op 9 oktober 2026 worden veteranen teruggeroepen en nieuwe spelers verwelkomd. De Dark Arisen-uitbreiding komt dan uit en biedt spelers een behoorlijke kluif aan content. Een fonkelnieuw, mysterieus verhaal wordt aan de game toegevoegd, waarin spelers een geheimzinnige dame moeten zien te ondersteunen. Capcom belooft verbeterde gameplay, nieuwe monsters om tegen te strijden en een ijskoud gebied om doorheen te trekken. In de noordelijke regio Norgan vind je ook nog eens twaalf dungeons die jouw vaardigheden op de proef stellen. Zorg er dus voor dat je klaar bent voor een uitdagende, memorabele expansie. En als je fan bent van de originele game; kijk dan vooral de trailer af tot op de laatste seconde, want dan zie je leuke verwijzingen.
Dragon's Dogma 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie verschijnt tegelijkertijd met de Dark Arisen-DLC.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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