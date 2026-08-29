Bekijk nu de volledige gamescom Stranger Than Heaven-demo
SEGA heeft zojuist al het gras voor mijn voeten weggemaaid door de volledige gamescom-demobuild van Stranger Than Heaven te publiceren. De aankomende game van RGG kent een complex combatsysteem en dat is dan ook het onderwerp dat centraal staat in de demo.
In zo'n 11 minuten tijd zien we hoe de speler afreist naar drie verschillende tijdperken. In de game beleven we een overkoepelend verhaal dat zich afspeelt over een periode van vijf totaal verschillende jaartallen. De combat blijft echter even pittig. Gelukkig zien we in onderstaande trailer hoe dat langzaamaan opbouwt. Zo starten we tegen een vrij eenvoudige groep vijanden, schalen we op naar een gigant en sluiten we af tegen een levensgevaarlijke zwaardvechter. Uiteraard heb ik hier nog wel een mening over, dus de Stranger Than Heaven-preview komt dan ook nog te verschijnen.
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
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I love de grafische stijl van deze game.
Ben benieuwd naar de preview. Game staat hoog op mijn verlanglijst, maar mijn grootste twijfel zit juist bij de gameplay. Het lijkt/voelt te complex dat het in de weg gaat zitten. Krijg er een soort van souls fibe bij en dat zou jammer wezen.