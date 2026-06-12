Stranger Than Heaven-gameplay toont brute, keiharde combat

YouTube staat plotseling bomvol gameplaybeelden van Stranger Than Heaven. Dit uiteraard danzij previewsessies tijdens Summer Game Fest, het equivalent van gamescom in Amerika. De aankomende game van Ryu Ga Gotoku weet flink wat anticipatie op te wekken en op de Gameliner-redactie is dat niet anders. Zeker na het bekijken van de uitvoerige combat en ambiance in Stranger Than Heaven!

Controverse, zoals het verschijnen van Tupac in Stranger Than Heaven, hype en nieuwsgierigheid; dat is wat Stranger Than Heaven zoal weet op te wekken. Het compleet nieuwe avontuur van Like a Dragon-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku lijkt een ambitieuze route in te slaan. Niet alleen wat betreft storytelling, maar ook op het gebied van combat.

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Uiteraard zijn bovenstaande beelden flink opgeknipt, maar toch krijgen we een goed beeld van de aankomende SEGA-game. Stranger Than Heaven kent een flinke vleug van de Like a Dragon beat-'em-up-actie, maar geeft daar wel een eigen draai aan. Zo lijkt de game een stuk bloederiger te worden dan zijn tegenhanger in Kamurocho. We zijn in dit deel namelijk in staat om vijanden te verpulveren met een breed arsenaal aan slag- en steekwapens.

Toch zien we ook een flink aantal herkenbare elementen. Een aantal van de setpieces vertoont namelijk flinke overeenkomsten met Like a Dragon en ook de beat-'em-up-actie doet in de kern sterk denken aan de games met Kiryu in de hoofdrol. Niet per se vreemd, in Stranger Than Heaven reizen we namelijk ook af naar Kamurocho, de iconische stad uit Like a Dragon. Geen straf, want de sfeer en actie in die games zijn moddervet. Stranger Than Heaven lijkt echter wel een stuk pittiger te worden. Zo lijkt de hoofdrolspeler een stuk kwetsbaarder en is de HUD vrij barebones.

Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.