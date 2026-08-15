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Digitale game en booster packs van Disney Lorcana in productie

Door Rudy Wijnberg
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Een digitale client voor Disney Lorcana is in productie. Zo wordt vermeld tijdens het Disney Lorcana-panel dat is gehouden op Disney's D23-event. Verwacht echter niet al te veel details, want die zijn er namelijk niet.

Disney Lorcana, de TCG waarin Disney-figuren de kaarten sieren, krijgt een digitale omgeving waarin spelers kaarten kunnen sparen en het spel kunnen spelen. De Disney Lorcana-client is in ontwikkeling voor pc en mobiele apparaten. Tenminste, zo moeten we opmaken uit de getoonde devices tijdens het panel. Wat we echter kunnen verwachten van de toekomstige apparaten is volledig onbekend.

Disney Lorcana Booster Pack en Digitale Game1Disney

Tijdens het panel is eveneens aangekondigd dat Disney Lorcana Booster Packs gaat krijgen. Deze Collector Boosters bestaan uit twaalf foilkaarten. Er komen echter ook zes 'Illustrious'-kaarten te verschijnen. Deze zeer gelimiteerde kaarten komen geleverd in slechts 23 stuks per kaart en zijn daarmee dan ook bijzonder zeldzaam.

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Bron: Disney Lorcana
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 20:07

Als het een beetje leuk is aangekleed á la Hearthstone, dan kan dit nog best eens aanslaan. De TCG doet het dacht ik ook wel goed.

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