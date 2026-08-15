Digitale game en booster packs van Disney Lorcana in productie

Een digitale client voor Disney Lorcana is in productie. Zo wordt vermeld tijdens het Disney Lorcana-panel dat is gehouden op Disney's D23-event. Verwacht echter niet al te veel details, want die zijn er namelijk niet.

Disney Lorcana, de TCG waarin Disney-figuren de kaarten sieren, krijgt een digitale omgeving waarin spelers kaarten kunnen sparen en het spel kunnen spelen. De Disney Lorcana-client is in ontwikkeling voor pc en mobiele apparaten. Tenminste, zo moeten we opmaken uit de getoonde devices tijdens het panel. Wat we echter kunnen verwachten van de toekomstige apparaten is volledig onbekend.

Disney

Tijdens het panel is eveneens aangekondigd dat Disney Lorcana Booster Packs gaat krijgen. Deze Collector Boosters bestaan uit twaalf foilkaarten. Er komen echter ook zes 'Illustrious'-kaarten te verschijnen. Deze zeer gelimiteerde kaarten komen geleverd in slechts 23 stuks per kaart en zijn daarmee dan ook bijzonder zeldzaam.

Wil je op de hoogte blijven van de digitale game voor Disney Lorcana? Dat kan! Je kunt je nu inschrijven op de officiële website (zie bron) voor de nieuwsbrief.