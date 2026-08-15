Digitale game en booster packs van Disney Lorcana in productie
Een digitale client voor Disney Lorcana is in productie. Zo wordt vermeld tijdens het Disney Lorcana-panel dat is gehouden op Disney's D23-event. Verwacht echter niet al te veel details, want die zijn er namelijk niet.
Disney Lorcana, de TCG waarin Disney-figuren de kaarten sieren, krijgt een digitale omgeving waarin spelers kaarten kunnen sparen en het spel kunnen spelen. De Disney Lorcana-client is in ontwikkeling voor pc en mobiele apparaten. Tenminste, zo moeten we opmaken uit de getoonde devices tijdens het panel. Wat we echter kunnen verwachten van de toekomstige apparaten is volledig onbekend.
Disney
Tijdens het panel is eveneens aangekondigd dat Disney Lorcana Booster Packs gaat krijgen. Deze Collector Boosters bestaan uit twaalf foilkaarten. Er komen echter ook zes 'Illustrious'-kaarten te verschijnen. Deze zeer gelimiteerde kaarten komen geleverd in slechts 23 stuks per kaart en zijn daarmee dan ook bijzonder zeldzaam.
Wil je op de hoogte blijven van de digitale game voor Disney Lorcana? Dat kan! Je kunt je nu inschrijven op de officiële website (zie bron) voor de nieuwsbrief.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.5 reacties
-
Trailer
Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.1 reactie
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties
Als het een beetje leuk is aangekleed á la Hearthstone, dan kan dit nog best eens aanslaan. De TCG doet het dacht ik ook wel goed.