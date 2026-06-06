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Lords of the Fallen II hakt Summer Game Fest 2026 in mootjes

Door Bram Noteboom

CI Games kan natuurlijk niet afwezig blijven tijdens Summer Game Fest 2026. Ze nemen een bikkelharde trailer van Lords of the Fallen II mee.

Lords of the Fallen II is de felbegeerde sequel op de Soulslike Lords of the Fallen (2023). Waar het eerste deel last had van een ruige launch, hoopt men bij CI Games dezelfde misstap niet te herhalen. Lords of the Fallen II heeft daarbij een extra platform op de kop weten te tikken. De exclusiviteitsdeal is stuk, dus dat betekent dat een Steam-launch tot de opties behoort. Check hieronder de gameplaytrailer met puike wapens en uitdagende eindbazen.

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Lords of the Fallen II is beschikbaar vanaf in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II

Ontwikkelaar

Hexworks

Uitgever

CI Games

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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