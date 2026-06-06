Lords of the Fallen II hakt Summer Game Fest 2026 in mootjes

CI Games kan natuurlijk niet afwezig blijven tijdens Summer Game Fest 2026. Ze nemen een bikkelharde trailer van Lords of the Fallen II mee.

Lords of the Fallen II is de felbegeerde sequel op de Soulslike Lords of the Fallen (2023). Waar het eerste deel last had van een ruige launch, hoopt men bij CI Games dezelfde misstap niet te herhalen. Lords of the Fallen II heeft daarbij een extra platform op de kop weten te tikken. De exclusiviteitsdeal is stuk, dus dat betekent dat een Steam-launch tot de opties behoort. Check hieronder de gameplaytrailer met puike wapens en uitdagende eindbazen.

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Lords of the Fallen II is beschikbaar vanaf in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.