CI Games stelt Lords of the Fallen II uit naar 2027
De actie-RPG Lords of the Fallen II gaat dit jaar het levenslicht niet meer zien. Dit heeft volgens CI Games twee redenen: competitie en feedback van spelers.
Dit laat CEO Marek Tyminski weten via social media. Om te beginnen wordt de 'zeer competitieve holiday-periode' ontweken, zodat Lords of the Fallen op een strategischer moment uit kan worden gebracht. De maanden september en oktober zitten natuurlijk al aardig vol en niemand durft tot nu toe de competitie aan te gaan met GTA 6 in november. Ook CI Games trekt zich terug en gaat zich nu focussen op een release in het eerste kwartaal van 2027.
Maar competitie is niet de enige beredenering. Lords of the Fallen II is namelijk recent door heel wat spelers gespeeld in gesloten testomgevingen. Deze feedback wordt ten harte genomen en CI Games bereidt zich voor om betekenisvolle kansen aan te grijpen en de ervaring naar een hoger niveau te tillen. Tyminski geeft geen details vrij over de nieuwe toevoegingen, maar laat wel weten dat de extra ontwikkeltijd niet wordt verspild.
Lords of the Fallen II is beschikbaar in het eerste kwartaal van 2027 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc via de Epic Games Store, maar ook via Steam.
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Ben benieuwd naar deze game, ziet er metal af uit
Alleen lijkt het nogal veel op de vorige game of niet? Grafisch ook.
Vorige game wist mij te boeien totdat ik enemy variety echt een issue begon te vinden