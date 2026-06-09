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Lords of the Fallen II lanceert ook op de Switch 2

Door Bram Noteboom

Lords of the Fallen II heeft wéér een nieuw platform te pakken. Naast de Steam-release komt de Soulslike ook uit op de Nintendo Switch 2.

Dit maakte CI Games bekend tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026. Het nieuws kwam gepaard met een gloednieuwe gameplaytrailer, waarin de combat een prominente rol vertolkt. We zien de gevechten tegen zowel kleinere 'mob'-vijanden, maar ook de confrontaties tegen de zware jongens komen langs. Er zijn eindbazen genoeg in Lords of the Fallen II, dus bereid je voor op een uitdagende playthrough. De Nintendo Switch 2-aankondiging is verrassend te noemen. De eerste game kampte namelijk met de nodige performance-problemen op moderne hardware (PS5 en Xbox Series X|S); het wordt dus interessant om te zien hoe de Switch 2-versie voor de dag komt.

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Lords of the Fallen verschijnt later dit jaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II

Ontwikkelaar

Hexworks

Uitgever

CI Games

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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