Lords of the Fallen II lanceert ook op de Switch 2

Lords of the Fallen II heeft wéér een nieuw platform te pakken. Naast de Steam-release komt de Soulslike ook uit op de Nintendo Switch 2.

Dit maakte CI Games bekend tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026. Het nieuws kwam gepaard met een gloednieuwe gameplaytrailer, waarin de combat een prominente rol vertolkt. We zien de gevechten tegen zowel kleinere 'mob'-vijanden, maar ook de confrontaties tegen de zware jongens komen langs. Er zijn eindbazen genoeg in Lords of the Fallen II, dus bereid je voor op een uitdagende playthrough. De Nintendo Switch 2-aankondiging is verrassend te noemen. De eerste game kampte namelijk met de nodige performance-problemen op moderne hardware (PS5 en Xbox Series X|S); het wordt dus interessant om te zien hoe de Switch 2-versie voor de dag komt.

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Lords of the Fallen verschijnt later dit jaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.