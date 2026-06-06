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1.0 versie van Palworld lanceert op 10 juli

Door Patrick Lamers

Palworld verscheen in januari van 2024 in Early Access, maar aan die status komt binnenkort een einde. Vanaf volgende maand begeeft de game zich namelijk in de 1.0-fase, zo werd tijden Summer Game Fest bekendgemaakt.

Pocketpair heeft met een nieuwe cinematische trailer tijdens Summer Game Fest onthuld dat de 1.0 release van de Pokémon-kloon nabij is. Na bijna 2,5 jaar in Early Access te hebben vertoeft, is het komende maand tijd dat de game die draait om "Pals" zich evolueert tot een volwaardige game. Dit heugelijke nieuws werd onthuld middels de allereerste cinematische trailer die Palworld tot op heden heeft gehad. Pal temmers kunnen zich binnenkort dus weer begeven richting Palpagos om alle wezentjes tot hun vriendjes te maken.

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Palworld gaat vanaf 10 juli 2026 in de 1.0 versie.

Bron: Summer Game Fest
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Palworld
Palworld

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

POCKET PAIR, Inc.

Uitgever

POCKET PAIR, Inc.

Release

19 januari 2024

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
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