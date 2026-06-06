1.0 versie van Palworld lanceert op 10 juli
Palworld verscheen in januari van 2024 in Early Access, maar aan die status komt binnenkort een einde. Vanaf volgende maand begeeft de game zich namelijk in de 1.0-fase, zo werd tijden Summer Game Fest bekendgemaakt.
Pocketpair heeft met een nieuwe cinematische trailer tijdens Summer Game Fest onthuld dat de 1.0 release van de Pokémon-kloon nabij is. Na bijna 2,5 jaar in Early Access te hebben vertoeft, is het komende maand tijd dat de game die draait om "Pals" zich evolueert tot een volwaardige game. Dit heugelijke nieuws werd onthuld middels de allereerste cinematische trailer die Palworld tot op heden heeft gehad. Pal temmers kunnen zich binnenkort dus weer begeven richting Palpagos om alle wezentjes tot hun vriendjes te maken.
Palworld gaat vanaf 10 juli 2026 in de 1.0 versie.
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