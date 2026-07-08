Palworld blijft €28,99 ondanks Palworld 1.0-release
Pocketpair, ontwikkelaar en uitgever van Palworld, heeft bevestigd dat de game bij de volledige release dezelfde prijs behoudt. Dit ondanks de eerdere vermelding dat Palworld mogelijk duurder zou worden naarmate de game zijn daadwerkelijke release bereikte.
"Na overweging hebben we besloten om de prijs van Palworld niet te verhogen na de 1.0-release." Zo laat Pocketpair weten in een statement op social media. Op 10 juli 2026 bereikt Palworld eindelijk versie 1.0 en veel spelers verwachtten dat de prijs op dat moment omhoog zou gaan. In hetzelfde statement benadrukt de ontwikkelaar trots te zijn op hoe ver de game is gekomen. Als bedankje aan de spelers blijft de huidige prijs van €28,99 daarom behouden.
Dat Palworld het tot de volledige release heeft geschopt, mag inderdaad bijzonder worden genoemd. De game en diens ontwikkelaar hebben namelijk lange tijd tegenover Nintendo en The Pokémon Company gestaan vanwege een patentgeschil rondom Pokémon. Pocketpair zette de ontwikkeling echter voort en bereikt nu de volledige release.
Palworld verlaat op 10 juli 2026 Early Access. De game is dan speelbaar op PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en pc.
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