Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Palworld blijft €28,99 ondanks Palworld 1.0-release

Door Rudy Wijnberg

Pocketpair, ontwikkelaar en uitgever van Palworld, heeft bevestigd dat de game bij de volledige release dezelfde prijs behoudt. Dit ondanks de eerdere vermelding dat Palworld mogelijk duurder zou worden naarmate de game zijn daadwerkelijke release bereikte.

"Na overweging hebben we besloten om de prijs van Palworld niet te verhogen na de 1.0-release." Zo laat Pocketpair weten in een statement op social media. Op 10 juli 2026 bereikt Palworld eindelijk versie 1.0 en veel spelers verwachtten dat de prijs op dat moment omhoog zou gaan. In hetzelfde statement benadrukt de ontwikkelaar trots te zijn op hoe ver de game is gekomen. Als bedankje aan de spelers blijft de huidige prijs van €28,99 daarom behouden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Dat Palworld het tot de volledige release heeft geschopt, mag inderdaad bijzonder worden genoemd. De game en diens ontwikkelaar hebben namelijk lange tijd tegenover Nintendo en The Pokémon Company gestaan vanwege een patentgeschil rondom Pokémon. Pocketpair zette de ontwikkeling echter voort en bereikt nu de volledige release.

Palworld verlaat op 10 juli 2026 Early Access. De game is dan speelbaar op PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en pc.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2126 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Palworld
Palworld

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

POCKET PAIR, Inc.

Uitgever

POCKET PAIR, Inc.

Release

19 januari 2024

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
59 minuten geleden

Slimme keuze, gok dat deze game ook niet heel hard meer verkoopt na het geweldige momentum dat het gehad heeft.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord