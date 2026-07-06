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Palworld breidt uit met cardgame Dawn of Palpagos

Door Bram Noteboom

De Pokémon-vergelijkingen blijven voorlopig doorgaan en zeker nu Palworld een officiële cardgame aan zich gebonden krijgt, genaamd Dawn of Palpagos.

Vanaf 30 juli 2026 liggen de Palworld Dawn of Palpagos-kaarten in de (online) schappen. Je kan aan de slag met twee Trial Decks en het Booster Pack. Meer dan 50 soorten Pal-kaarten zijn beschikbaar in het eerste boosterpakket. Ook populaire personages zoals Zoe en Lily maken hun opwachting in deze set. De trailer hieronder verklapt nog het een en het ander over de soort kaarten die je kan verwachten.

De timing is natuurlijk niet heel vreemd. Over enkele dagen (op 10 juli 2026 om precies te zijn) lanceert de 1.0-versie van Palworld. De intentie om de IP uit te breiden is duidelijk zichtbaar. Zo zijn ook de spin-off games Palworld: Palfarm en Palworld: More Than Just Pals in de maak.

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Palworld is nu beschikbaar voor de pc, XBOX-consoles en PlayStation 5.

Bron: Pocket Pair
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5102 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Palworld
Palworld

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

POCKET PAIR, Inc.

Uitgever

POCKET PAIR, Inc.

Release

19 januari 2024

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
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