Palworld breidt uit met cardgame Dawn of Palpagos

De Pokémon-vergelijkingen blijven voorlopig doorgaan en zeker nu Palworld een officiële cardgame aan zich gebonden krijgt, genaamd Dawn of Palpagos.

Vanaf 30 juli 2026 liggen de Palworld Dawn of Palpagos-kaarten in de (online) schappen. Je kan aan de slag met twee Trial Decks en het Booster Pack. Meer dan 50 soorten Pal-kaarten zijn beschikbaar in het eerste boosterpakket. Ook populaire personages zoals Zoe en Lily maken hun opwachting in deze set. De trailer hieronder verklapt nog het een en het ander over de soort kaarten die je kan verwachten.

De timing is natuurlijk niet heel vreemd. Over enkele dagen (op 10 juli 2026 om precies te zijn) lanceert de 1.0-versie van Palworld. De intentie om de IP uit te breiden is duidelijk zichtbaar. Zo zijn ook de spin-off games Palworld: Palfarm en Palworld: More Than Just Pals in de maak.

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Palworld is nu beschikbaar voor de pc, XBOX-consoles en PlayStation 5.