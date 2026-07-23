Palworld is meer dan 30 miljoen keer verkocht
Palworld is een gigantisch succes voor Pocketpair. De open-wereld survivalgame lanceerde recentelijk in de 1.0 en is nu meer dan 30 miljoen keer verkocht.
Dit laat Eurogamer weten via een post-launch rapportage van Alinea Analytics' Rhys Elliott. Volgens het onderzoek is Palworld sinds 21 juli 2026 meer dan 30 miljoen keer over de digitale toonbanken gevlogen. De game heeft ongeveer 700 miljoen dollar aan omzet opgeleverd. Steam diende hierin als het populairste platform. Via XBOX Game Pass zijn ook erg veel spelers in aanraking gekomen met Palworld; ongeveer 10 miljoen mensen hebben de survivalgame een kans gegeven. Tijdens de 1.0-lauch werd een korting van 30 procent vrijgegeven, waardoor in een korte periode alsnog 1.5 miljoen extra eenheden zijn verkocht.
Claudia was tijdens de Early Access van Palword al fan, maar ze benadrukte nogmaals hoe ver de game gekomen was in haar Palworld-revisited.
Palworld is nu beschikbaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox-consoles.
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