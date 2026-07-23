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Palworld is meer dan 30 miljoen keer verkocht

Door Bram Noteboom
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Palworld is een gigantisch succes voor Pocketpair. De open-wereld survivalgame lanceerde recentelijk in de 1.0 en is nu meer dan 30 miljoen keer verkocht.

Dit laat Eurogamer weten via een post-launch rapportage van Alinea Analytics' Rhys Elliott. Volgens het onderzoek is Palworld sinds 21 juli 2026 meer dan 30 miljoen keer over de digitale toonbanken gevlogen. De game heeft ongeveer 700 miljoen dollar aan omzet opgeleverd. Steam diende hierin als het populairste platform. Via XBOX Game Pass zijn ook erg veel spelers in aanraking gekomen met Palworld; ongeveer 10 miljoen mensen hebben de survivalgame een kans gegeven. Tijdens de 1.0-lauch werd een korting van 30 procent vrijgegeven, waardoor in een korte periode alsnog 1.5 miljoen extra eenheden zijn verkocht.

Claudia was tijdens de Early Access van Palword al fan, maar ze benadrukte nogmaals hoe ver de game gekomen was in haar Palworld-revisited.

Palworld 30 miljoen

Palworld is nu beschikbaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox-consoles.

Bron: Eurogamer
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Palworld
Palworld

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

POCKET PAIR, Inc.

Uitgever

POCKET PAIR, Inc.

Release

19 januari 2024

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Worlds
Worlds
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Goed gedaan!

0
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