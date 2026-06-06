007 First Light onthult Year One-content en verhalende DLC

Baal je als een stekker dat je007 First Light hebt uitgespeeld? Maak je dan geen zorgen, want IO Interactive doet waar het goed in is en blijft de game voorlopig ruimschoots ondersteunen. Naast de onthulde 007 First Light-DLC-teaser doet IOI namelijk ook de 007 First Light Year One-content uit de doeken.

Als er iets is waar we IO Interactive op kunnen vertrouwen, dan is het wel het langdurig ondersteunen van zijn games. Dat blijkt maar weer uit de zojuist gedeelde Year One Content-update. Zo kunnen we zien dat er spoedig meer TacSim-missies aankomen waarin we afreizen naar Mauritanië, Vietnam, Slowakije en Kensington.

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Verhalende DLC voor 007 First Light is onderweg

Tijdens Summer Game Fest is daarnaast een korte trailer voor meer 007 First Light-content verschenen. Bawma heeft namelijk James Bonds hulp nodig. Deze nieuwe missie dient als verrijking van het bestaande verhaal en bevat dan ook de nodige storyelementen. Zo keren we terug naar Q voor een nieuwe gadget. Hoe het verhaal zich precies ontvouwt, is nog niet bekend.

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007 First Light is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Speel je liever op Nintendo's handheld? Dan moet je helaas nog even wachten. Vooralsnog is er namelijk nog geen Nintendo Switch 2 releasedatum voor 007 First Light bekend.