007 First Light onthult Year One-content en verhalende DLC
Baal je als een stekker dat je007 First Light hebt uitgespeeld? Maak je dan geen zorgen, want IO Interactive doet waar het goed in is en blijft de game voorlopig ruimschoots ondersteunen. Naast de onthulde 007 First Light-DLC-teaser doet IOI namelijk ook de 007 First Light Year One-content uit de doeken.
Als er iets is waar we IO Interactive op kunnen vertrouwen, dan is het wel het langdurig ondersteunen van zijn games. Dat blijkt maar weer uit de zojuist gedeelde Year One Content-update. Zo kunnen we zien dat er spoedig meer TacSim-missies aankomen waarin we afreizen naar Mauritanië, Vietnam, Slowakije en Kensington.
Verhalende DLC voor 007 First Light is onderweg
Tijdens Summer Game Fest is daarnaast een korte trailer voor meer 007 First Light-content verschenen. Bawma heeft namelijk James Bonds hulp nodig. Deze nieuwe missie dient als verrijking van het bestaande verhaal en bevat dan ook de nodige storyelementen. Zo keren we terug naar Q voor een nieuwe gadget. Hoe het verhaal zich precies ontvouwt, is nog niet bekend.
007 First Light is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Speel je liever op Nintendo's handheld? Dan moet je helaas nog even wachten. Vooralsnog is er namelijk nog geen Nintendo Switch 2 releasedatum voor 007 First Light bekend.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit had ik niet zien aankomen zelf eigenlijk, ik dacht de game is nu uit. Dit was het. Maar blijkbaar niet, nu komt er verhalende DLC voor de game, tof!
Wordt hier niet echt warm van. Dit personage is bijzonder oninteressant, maar de rest van de game is wel degelijk. Heb 'm sinds gisteren uitgespeeld, en was wel verrast hoe kort de verhaallijn van het spel is. Het einde voelde, zonder spoilers, wel een beetje gerushed.
Leuke game, maar ik heb toch een beetje spijt dat ik 'm voor de volle pot heb betaald. Er is zeker potentieel voor een sequel maar dan hoop ik wel op iets meer variatie in de gameplay en iets betere boss fights.
Ik zou het een afgeronde 7/10 willen geven.
Een hoop extra's boeien me niet, maar een verhalende missie wel. Al mag ik hopen dat je deze gratis mag spelen of willen ze op korte termijn alweer extra geld van de recente kopers hebben? Aleph vond ik overigens niet een toplevel maar wel vermakelijk.