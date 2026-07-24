007 First Light verwelkomt allereerste TacSim Update

007 First Light maakte eind mei een sterke indruk bij het publiek. Enkele maanden later is de eerste contentupdate een feit.

In een nieuwe video op het YouTube-kanaal van 007 First Light krijgen we een korte maar krachtige sneak peek van TacSim Update #1 - Behind Enemy Lines. De update voegt onder andere een nieuwe Escalation-missie toe die zich afspeelt in The Workshop, waarin je al sluipend alle vijanden moet uitschakelen. Daarnaast is er een nieuwe reguliere missie, Extraction Avenues, waarin je moet ontsnappen voordat de hulptroepen arriveren. Verder brengt de update een nieuwe outfit en meerdere vrij te spelen wapens waarmee je je vijanden het leven zuur kunt maken. Check de video hieronder.

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Het blijft niet bij deze enkele update. Begin juni deelde de ontwikkelaar namelijk de plannen voor het eerste jaar, waar onder andere een verhalende DLC bij zit. TacSim Update #1 - Behind Enemy Lines is vanaf nu beschikbaar.