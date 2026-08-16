Time To Wake Up verandert wanneer je met je ogen knippert
Iedereen beleeft weleens een nachtmerrie waaruit je maar al te graag wil ontwaken, maar waarin het simpelweg niet lukt. Time To Wake Up simuleert dat gevoel in een psychologische thriller waarin de wereld verandert wanneer je met je ogen knippert.
In Time To Wake Up belanden we terug in de schoolbanken. Niet om de lesmaterie op te nemen, maar om zo snel mogelijk het gebouw te ontvluchten. De game confronteert ons met ons innerlijke kind dat vastloopt in een ogenschijnlijk eindeloze nachtmerrie. Knipper je met je ogen, dan ververs je je blik op de wereld, wat nieuwe paden kan openen en bepaalde elementen kan verwijderen uit de wereld.
Time To Wake Up verschijnt in Q3 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de game al willen uitproberen, dan kan dat. Er is nu een demo van Time To Wake Up beschikbaar op Steam.
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Zou dit nu die eye-technology gebruiken wat vroeger zo'n halfmislukte trend was? Zo ja: cool.
The Rock vindt niet dat je een artikel met in de kop TIME TO WAKE UP kan plaatsen op zondag om 07:35. The Great One wilde gvd gewoon ff lekker uitslapen 🤷🏻♂️
Grappig concept overigens!