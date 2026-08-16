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Time To Wake Up verandert wanneer je met je ogen knippert

Door Rudy Wijnberg
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Iedereen beleeft weleens een nachtmerrie waaruit je maar al te graag wil ontwaken, maar waarin het simpelweg niet lukt. Time To Wake Up simuleert dat gevoel in een psychologische thriller waarin de wereld verandert wanneer je met je ogen knippert.

In Time To Wake Up belanden we terug in de schoolbanken. Niet om de lesmaterie op te nemen, maar om zo snel mogelijk het gebouw te ontvluchten. De game confronteert ons met ons innerlijke kind dat vastloopt in een ogenschijnlijk eindeloze nachtmerrie. Knipper je met je ogen, dan ververs je je blik op de wereld, wat nieuwe paden kan openen en bepaalde elementen kan verwijderen uit de wereld.

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Time To Wake Up verschijnt in Q3 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de game al willen uitproberen, dan kan dat. Er is nu een demo van Time To Wake Up beschikbaar op Steam.

Bron: Serafini Productions
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Time To Wake Up

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Serafini Productions

Release

Q3 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
1 dag geleden om 11:20

Zou dit nu die eye-technology gebruiken wat vroeger zo'n halfmislukte trend was? Zo ja: cool.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 dag geleden om 09:12

The Rock vindt niet dat je een artikel met in de kop TIME TO WAKE UP kan plaatsen op zondag om 07:35. The Great One wilde gvd gewoon ff lekker uitslapen 🤷🏻‍♂️

Grappig concept overigens!

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