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Cronos: The New Dawn beleeft een wederopstanding met Lazarus story DLC

Door Patrick Meurs

Terwijl de industrie ons kapot bombardeert met Future Games Show trailers, gooit Bloober Team er ook eventjes een trailer tussendoor. De Poolse studio doet geheel op eigen wijze een duit in het trailer-zakje door story DLC aan te kondigen voor Cronos: The New Dawn, genaamd Lazarus.

Na het bekijken van de trailer is één ding zeker gebleken, het is er sinds de gebeurtenissen van Cronos: The New Dawn niet bepaald gezelliger op geworden in het door Bloober Team vormgegeven Polen. Gevaar ligt nochtans op de loer en nu je de rol van Warden vervult, komen er aardig wat verantwoordelijkheden op je pad. Verantwoordelijkheden die ook nog eens worden bemoeilijkt door een hunter met een missie: je elimineren.

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Wanneer Cronos: Lazarus herrijst is nog niet duidelijk. Mocht je willen weten wat we van de base game vonden, check dan hier de Cronos: The New Dawn review op pc.

Bron: Bloober Team
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 125 reviews 813 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Bloober Team

Uitgever

Bloober Team

Release

5 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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