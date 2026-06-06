Cronos: The New Dawn beleeft een wederopstanding met Lazarus story DLC
Terwijl de industrie ons kapot bombardeert met Future Games Show trailers, gooit Bloober Team er ook eventjes een trailer tussendoor. De Poolse studio doet geheel op eigen wijze een duit in het trailer-zakje door story DLC aan te kondigen voor Cronos: The New Dawn, genaamd Lazarus.
Na het bekijken van de trailer is één ding zeker gebleken, het is er sinds de gebeurtenissen van Cronos: The New Dawn niet bepaald gezelliger op geworden in het door Bloober Team vormgegeven Polen. Gevaar ligt nochtans op de loer en nu je de rol van Warden vervult, komen er aardig wat verantwoordelijkheden op je pad. Verantwoordelijkheden die ook nog eens worden bemoeilijkt door een hunter met een missie: je elimineren.
Wanneer Cronos: Lazarus herrijst is nog niet duidelijk. Mocht je willen weten wat we van de base game vonden, check dan hier de Cronos: The New Dawn review op pc.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
-
Gameplay
Dev Diary-video toont gameplay van Cronos: Lazarus-DLC
Bloober Team heeft een nieuwe Dev Diary-video van de Cronos: Lazarus-DLC vrijgegeven. In het beeldmateriaal komen nieuwe gameplaybeelden voorbij.1 reactie
-
Game review0
Cronos: The New Dawn review - Een (bijna) perfecte horror smeltkroes
Origineel is Cronos: The New Dawn op veel vlakken niet, maar een survival horror GOTY contender wel. Patrick legt in de review uit wat Cronos alsnog...0 reacties
-
Preview
Preview: Cronos: The New Dawn - Bloober Team heeft z'n roeping gevonden
Patrick gaf gehoor aan zijn 'calling' en stevende tijdens gamescom af richting Bloober Team, waar hij zijn eerste stappen in Cronos: The New Dawn mocht...0 reacties
-
Gameplay
Bloederige gameplay-demo Cronos: The New Dawn onthuld
Natuurlijk zijn de hallen van de Messe in Keulen veilig zat, maar toch heeft Bloober Team een gruwelijk demo van Cronos: The New Dawn voor ons in petto.0 reacties