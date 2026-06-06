Terwijl de industrie ons kapot bombardeert met Future Games Show trailers, gooit Bloober Team er ook eventjes een trailer tussendoor. De Poolse studio doet geheel op eigen wijze een duit in het trailer-zakje door story DLC aan te kondigen voor Cronos: The New Dawn, genaamd Lazarus.

Na het bekijken van de trailer is één ding zeker gebleken, het is er sinds de gebeurtenissen van Cronos: The New Dawn niet bepaald gezelliger op geworden in het door Bloober Team vormgegeven Polen. Gevaar ligt nochtans op de loer en nu je de rol van Warden vervult, komen er aardig wat verantwoordelijkheden op je pad. Verantwoordelijkheden die ook nog eens worden bemoeilijkt door een hunter met een missie: je elimineren.

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Wanneer Cronos: Lazarus herrijst is nog niet duidelijk. Mocht je willen weten wat we van de base game vonden, check dan hier de Cronos: The New Dawn review op pc.