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Dev Diary-video toont gameplay van Cronos: Lazarus-DLC

Door Bram Noteboom

Bloober Team heeft een nieuwe Dev Diary-video van de Cronos: Lazarus-DLC vrijgegeven. In het beeldmateriaal komen nieuwe gameplaybeelden voorbij.

Cronos: The New Dawn was een van de verrassende hits uit 2025. De basegame werd goed ontvangen door horrorfans. Het is dan ook enigszins logisch dat Bloober Team doorpakt en met een DLC op de proppen komt. In Cronos: Lazarus stap je in de rol van een Warden en je gaat een missie voltooien die koste wat het kost geheim moet blijven. Het gaat draaien om een meer menselijk en emotioneel verhaal, aldus Bloober Team. Daarnaast speelt de combat een agressievere rol in deze uitbreiding. Zet je dus schrap om te beleven hoe het is om tegen het ontspoorde 'Collective' te strijden. In de onderstaande video kan je genieten van de nieuwe gameplay en de inzichten van de ontwikkelaars.

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Cronos: The New Dawn is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De Cronos: Lazarus-DLC verschijnt aan het einde van 2026.

Bron: Bloober Team
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Bloober Team

Uitgever

Bloober Team

Release

5 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
2 dagen geleden om 18:14

Hmm heb mijn spel nadat ik hem uitgespeeld had verkocht op MP........Misschien toch maar weer een keer terug kopen voor de DLC ;-)

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