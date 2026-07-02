Dev Diary-video toont gameplay van Cronos: Lazarus-DLC
Bloober Team heeft een nieuwe Dev Diary-video van de Cronos: Lazarus-DLC vrijgegeven. In het beeldmateriaal komen nieuwe gameplaybeelden voorbij.
Cronos: The New Dawn was een van de verrassende hits uit 2025. De basegame werd goed ontvangen door horrorfans. Het is dan ook enigszins logisch dat Bloober Team doorpakt en met een DLC op de proppen komt. In Cronos: Lazarus stap je in de rol van een Warden en je gaat een missie voltooien die koste wat het kost geheim moet blijven. Het gaat draaien om een meer menselijk en emotioneel verhaal, aldus Bloober Team. Daarnaast speelt de combat een agressievere rol in deze uitbreiding. Zet je dus schrap om te beleven hoe het is om tegen het ontspoorde 'Collective' te strijden. In de onderstaande video kan je genieten van de nieuwe gameplay en de inzichten van de ontwikkelaars.
Cronos: The New Dawn is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De Cronos: Lazarus-DLC verschijnt aan het einde van 2026.
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Hmm heb mijn spel nadat ik hem uitgespeeld had verkocht op MP........Misschien toch maar weer een keer terug kopen voor de DLC ;-)