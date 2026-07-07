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Vind je weg als Pathfinder in Story-DLC Cronos: Lazarus

Door Rudy Wijnberg

Bloober Team's Cronos: The New Dawn krijgt deze herfst een uitbreiding in de vorm van Cronos: Lazarus, een story-DLC die het horroravontuur aanvult met een nieuwe plottwist en gameplay.

In Cronos: Lazarus nemen we de rol van de 'Pathfinder' aan, een jongere versie van de 'Warden'. In de DLC reizen we wederom af naar het universum van Cronos: The New Dawn, maar dit keer met een duidelijk andere gameplayfocus. Zo ligt het tempo hoger, krijgen we nieuwe abilities en dient zich een nieuwe dreiging aan.

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De story-uitbreiding introduceert onder andere de mogelijkheid om te teleporteren. Deze kracht kan worden gecombineerd met andere abilities om vijanden af te leiden. Daarnaast beschikken we over de dodelijke Gladius, waarmee we beter bestand zijn tegen de gevaren die op de loer liggen. Toch banjer je niet alleen maar voorwaarts. Met regelmaat dien je namelijk ook over je schouder te kijken. De Collective heeft namelijk de jacht op je geopend.

Cronos: Lazarus verschijnt in de herfst van 2026 als uitbreiding voor Cronos: The New Dawn. De game is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Bloober Team
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2119 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Bloober Team

Uitgever

Bloober Team

Release

5 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Is Cronos: The New Dawn echt de moeite waard? Hij is nu in de aanbieding voor de Switch 2. Volgens mij lijkt het een beetje op een kruising tussen Resident Evil en Deathspace, heb ik gelijk?

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