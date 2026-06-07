Nieuwe Resonance: A Plague Tale Legacy-beelden getoond
Resonance: A Plague Tale Legacy, het nieuwe avontuur van Asobo Studio, werd vandaag opnieuw getoond tijdens de XBOX Games Showcase. In de game reizen we af naar het Minotauruseiland, waar hoofdpersonage Sophia dodelijke proeven en lastige puzzels te wachten staan.
Het was in 2025 bij de XBOX Games Showcase geen verrassing dat Resonance: A Plague Tale Legacy aangekondigd zou worden. Vandaag gooiden lekken geen roet in het eten en werden we bij dezelfde presentatie een jaar later daadwerkelijk verrast door de game.
Het avontuur speelt zich vijftien jaar voor de gebeurtenissen van A Plague Tale Requiem af. Terwijl Amicia en Hugo respectievelijk nog in de luiers en de vloeibare fase zitten, volgen we de jonge plunderaar Sophia in haar zoektocht naar de geheimen uit haar verleden.
Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.
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Gameplay
Uitgebreide gameplaybeelden Resonance: A Plague Tale Legacy onthuld
Benieuwd naar de gameplaybeelden waar onze Resonance: A Plague Tale Legacy preview op is gebaseerd? Check dan snel de langdurige gameplaytrailer.15 reacties
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Preview
Preview: Resonance: A Plague Tale Legacy - Verandering is op komst
We mochten van Focus Entertainment smullen van exclusieve Resonance: A Plague Tale Legacy-gameplaybeelden. We hebben die direct voor jullie geanalyseerd!7 reacties
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Trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy officieel onthuld
Ja, de leaks hebben flink wat roet in het eten gegooid, maar toch zijn we enthousiast. Check hier de officiële reveal van Resonance: A Plague Tale Legacy.1 reactie
Heb me best vermaakt met de vorige 2 delen al zou ik zonder de titel niet weten dat dit in dezelfde wereld afspeeld maar kan geen kwaad dat ze niet weer met hetzelfde komen qua gameplay.
Had eerst echt totaal niet door dat dit een "plague tale" game was. Dacht dit dat het er wel vet uitzag voor een souls like... Blij dat ik er naast zat, haha!
Dit wordt ook wel een day 1 voor mij. Super vet!
Moet Requiem eigenlijk nog afmaken maar had n nare spoiler gelezen, dat had me n beetje uit de ervaring gehaald. Denk toch maar oppakken en doorspelen. Deze dan spelen zodra ie uitkomt.
Zag er erg vet uit.