Nieuwe Resonance: A Plague Tale Legacy-beelden getoond

Resonance: A Plague Tale Legacy, het nieuwe avontuur van Asobo Studio, werd vandaag opnieuw getoond tijdens de XBOX Games Showcase. In de game reizen we af naar het Minotauruseiland, waar hoofdpersonage Sophia dodelijke proeven en lastige puzzels te wachten staan.

Het was in 2025 bij de XBOX Games Showcase geen verrassing dat Resonance: A Plague Tale Legacy aangekondigd zou worden. Vandaag gooiden lekken geen roet in het eten en werden we bij dezelfde presentatie een jaar later daadwerkelijk verrast door de game.

Het avontuur speelt zich vijftien jaar voor de gebeurtenissen van A Plague Tale Requiem af. Terwijl Amicia en Hugo respectievelijk nog in de luiers en de vloeibare fase zitten, volgen we de jonge plunderaar Sophia in haar zoektocht naar de geheimen uit haar verleden.

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Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.