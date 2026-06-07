Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nieuwe Resonance: A Plague Tale Legacy-beelden getoond

Door Nils Hoogervorst +1 Nils Hoogervorst Nils Hoogervorst Online visibility specialist Wim Odekerken Wim Odekerken Redacteur Totaal 2 auteurs

Resonance: A Plague Tale Legacy, het nieuwe avontuur van Asobo Studio, werd vandaag opnieuw getoond tijdens de XBOX Games Showcase. In de game reizen we af naar het Minotauruseiland, waar hoofdpersonage Sophia dodelijke proeven en lastige puzzels te wachten staan.

Het was in 2025 bij de XBOX Games Showcase geen verrassing dat Resonance: A Plague Tale Legacy aangekondigd zou worden. Vandaag gooiden lekken geen roet in het eten en werden we bij dezelfde presentatie een jaar later daadwerkelijk verrast door de game.

Het avontuur speelt zich vijftien jaar voor de gebeurtenissen van A Plague Tale Requiem af. Terwijl Amicia en Hugo respectievelijk nog in de luiers en de vloeibare fase zitten, volgen we de jonge plunderaar Sophia in haar zoektocht naar de geheimen uit haar verleden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.

Bron: XBOX Games Showcase
Packshot Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Focus Entertainment

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 21:55

Heb me best vermaakt met de vorige 2 delen al zou ik zonder de titel niet weten dat dit in dezelfde wereld afspeeld maar kan geen kwaad dat ze niet weer met hetzelfde komen qua gameplay.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:23

Had eerst echt totaal niet door dat dit een "plague tale" game was. Dacht dit dat het er wel vet uitzag voor een souls like... Blij dat ik er naast zat, haha!

Dit wordt ook wel een day 1 voor mij. Super vet!

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:46

Moet Requiem eigenlijk nog afmaken maar had n nare spoiler gelezen, dat had me n beetje uit de ervaring gehaald. Denk toch maar oppakken en doorspelen. Deze dan spelen zodra ie uitkomt.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 22:54

Zag er erg vet uit.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord