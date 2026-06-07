Geen illusie is te gek in Magicians: The Devil's Deal
Een overvloed aan magie, goocheltrucs en mysterieus spektakel wacht je in Magicians: The Devil's Deal. Krijg een eerste indruk van het verhaal en de gameplay in de XBOX Games Showcase-trailer.
In Magicians: The Devil's Deal heb jij de kaarten in handen. In een wereld waar werkelijkheid en optische illusies constant in elkaar overlopen, dwaal je door de meest hersenkrakende omgevingen vol mindfucks en verborgen trucs die je op het verkeerde been zetten. Met je kaarten en goochelaarstaf in de aanslag neem je het op tegen de duivel en zijn bovennatuurlijke handlangers, in een poging om te ontstappen uit een heuse nachtmerrie. Check de trailer hieronder.
Magicians: The Devil's Deal komt in 2027 te verschijnen voor Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Deze zag er echt heel dik uit! Houdt normaal games niet in de gaten die pas over een jaar of langer uitkomt, maar deze gaat op de lijst. Zeer tof!