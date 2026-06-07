Geen illusie is te gek in Magicians: The Devil's Deal

Een overvloed aan magie, goocheltrucs en mysterieus spektakel wacht je in Magicians: The Devil's Deal. Krijg een eerste indruk van het verhaal en de gameplay in de XBOX Games Showcase-trailer.

In Magicians: The Devil's Deal heb jij de kaarten in handen. In een wereld waar werkelijkheid en optische illusies constant in elkaar overlopen, dwaal je door de meest hersenkrakende omgevingen vol mindfucks en verborgen trucs die je op het verkeerde been zetten. Met je kaarten en goochelaarstaf in de aanslag neem je het op tegen de duivel en zijn bovennatuurlijke handlangers, in een poging om te ontstappen uit een heuse nachtmerrie. Check de trailer hieronder.

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Magicians: The Devil's Deal komt in 2027 te verschijnen voor Xbox Series X|S en pc.