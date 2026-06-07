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Anime-geïnspireerde life-sim Vivarium duikt na drie jaar afwezigheid weer op

Door Rudy Wijnberg

De Xbox Games Showcase zit boordevol heftige games, des te fijner is een rustgevend avontuur zoals Vivarium, een life-sim die erg veel doet denken aan tijdloze animeklassiekers.

In 2023 werd Vivarium aangekondigd, een cozy game waarvan de artstyle sterk doet denken aan het uit 1974 afkomstige Heidi van Zuiyo Studio. Tijdens de Xbox Games Showcase lijkt de game echter als het ware opnieuw geïntroduceerd te worden. Dat gebeurt middels een sfeervolle trailer waarin we kennismaken met hoofdrolspeelster Jenny. Dit meisje leeft in een vivarium, een verzamelnaam voor afgesloten leefgebieden zoals een terrarium.

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In dit vivarium maken we kennis met dierlijke personages waarmee we kunnen socializen en die ons van de nodige opdrachten voorzien. Dit alles gebeurt in een stijl die duidelijk geïnspireerd is door diverse animeklassiekers die een blijvende stempel op de animecultuur hebben gedrukt.

Vivarium moet ergens in 2027 verschijnen voor Xbox Series en pc.

Bron: Serenity Forge
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Vivarium
Vivarium

Ontwikkelaar

Studio Meadowflower

Uitgever

Serenity Forge

Release

2027

Platforms

PC
XBS
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