Anime-geïnspireerde life-sim Vivarium duikt na drie jaar afwezigheid weer op
De Xbox Games Showcase zit boordevol heftige games, des te fijner is een rustgevend avontuur zoals Vivarium, een life-sim die erg veel doet denken aan tijdloze animeklassiekers.
In 2023 werd Vivarium aangekondigd, een cozy game waarvan de artstyle sterk doet denken aan het uit 1974 afkomstige Heidi van Zuiyo Studio. Tijdens de Xbox Games Showcase lijkt de game echter als het ware opnieuw geïntroduceerd te worden. Dat gebeurt middels een sfeervolle trailer waarin we kennismaken met hoofdrolspeelster Jenny. Dit meisje leeft in een vivarium, een verzamelnaam voor afgesloten leefgebieden zoals een terrarium.
In dit vivarium maken we kennis met dierlijke personages waarmee we kunnen socializen en die ons van de nodige opdrachten voorzien. Dit alles gebeurt in een stijl die duidelijk geïnspireerd is door diverse animeklassiekers die een blijvende stempel op de animecultuur hebben gedrukt.
Vivarium moet ergens in 2027 verschijnen voor Xbox Series en pc.
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