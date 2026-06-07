Minecraft Dungeons II graaft zich een weg naar september-releasedatum
Een XBOX Games Showcase is niet compleet zonder Mojang. Gelukkig kwamen ze opdagen met een nieuwe trailer van Minecraft Dungeons II.
Minecraft-maker Mojang werkt samen met ontwikkelaar Double Eleven aan dit felbegeerde vervolg. Zoals we gewend zijn van deze spin-off, draait het weer om uit te groeien tot een held en je neemt het op tegen de verschillende kwaadaardige wezens uit het Minecraft-universum. Mocht dit je eerste aanraking zijn met Minecraft Dungeons: het gaat om een dungeon crawler. Een Diablo-lite waar plezier de boventoon voert en waar de jongere gamers voor het eerst in aanraking kunnen komen met het actie-RPG-genre. Het vervolg borduurt voort op de kern van het origineel. Dit wordt kenbaar gemaakt in de eerste gameplaytrailer die werd vrijgegeven tijdens de XBOX Games Showcase 2026.
Minecraft Dungeons II is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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