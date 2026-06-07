Een XBOX Games Showcase is niet compleet zonder Mojang. Gelukkig kwamen ze opdagen met een nieuwe trailer van Minecraft Dungeons II.

Minecraft-maker Mojang werkt samen met ontwikkelaar Double Eleven aan dit felbegeerde vervolg. Zoals we gewend zijn van deze spin-off, draait het weer om uit te groeien tot een held en je neemt het op tegen de verschillende kwaadaardige wezens uit het Minecraft-universum. Mocht dit je eerste aanraking zijn met Minecraft Dungeons: het gaat om een dungeon crawler. Een Diablo-lite waar plezier de boventoon voert en waar de jongere gamers voor het eerst in aanraking kunnen komen met het actie-RPG-genre. Het vervolg borduurt voort op de kern van het origineel. Dit wordt kenbaar gemaakt in de eerste gameplaytrailer die werd vrijgegeven tijdens de XBOX Games Showcase 2026.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Minecraft Dungeons II is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.