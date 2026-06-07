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Minecraft Dungeons II graaft zich een weg naar september-releasedatum

Door Bram Noteboom

Een XBOX Games Showcase is niet compleet zonder Mojang. Gelukkig kwamen ze opdagen met een nieuwe trailer van Minecraft Dungeons II.

Minecraft-maker Mojang werkt samen met ontwikkelaar Double Eleven aan dit felbegeerde vervolg. Zoals we gewend zijn van deze spin-off, draait het weer om uit te groeien tot een held en je neemt het op tegen de verschillende kwaadaardige wezens uit het Minecraft-universum. Mocht dit je eerste aanraking zijn met Minecraft Dungeons: het gaat om een dungeon crawler. Een Diablo-lite waar plezier de boventoon voert en waar de jongere gamers voor het eerst in aanraking kunnen komen met het actie-RPG-genre. Het vervolg borduurt voort op de kern van het origineel. Dit wordt kenbaar gemaakt in de eerste gameplaytrailer die werd vrijgegeven tijdens de XBOX Games Showcase 2026.

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Minecraft Dungeons II is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: XBOX Games Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Minecraft Dungeons II
Minecraft Dungeons II

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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