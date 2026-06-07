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Xbox viert 25-jarig jubileum met Xbox Series X25 en speciale controller

Door Rudy Wijnberg

Toe aan een ander kleurtje voor je Xbox Series X? Wees er dan snel bij, want in november 2026 verschijnt de Xbox Series X25. Deze speciale editie staat volledig in het teken van het 25-jarige jubileum van Xbox.

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Dit jaar viert Xbox zijn 25e verjaardag. Ter ere daarvan introduceert de techgigant de Xbox Series X25, een speciale uitvoering van de Xbox Series X die volledig is vormgegeven rondom de geschiedenis van het merk. Daarmee kun je overduidelijk laten zien dat je tot Team Groen behoort.

Xbox Series X25

Een console is logischerwijs niets zonder bijbehorende controller. Daarom introduceert Xbox eveneens de Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Deze controller wordt standaard meegeleverd met de jubileumconsole. Mocht je echter al een Xbox Series X bezitten en het onnodig vinden om een compleet nieuwe console aan te schaffen voor een andere behuizing, dan is de X25-controller ook los verkrijgbaar.

Xbox Wireless Controller X25

Zowel de Xbox Series X25 als de Xbox Wireless Controller X25 verschijnen in november 2026 bij een beperkt aantal retailers. Welke winkels de hardware precies gaan verkopen, is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Xbox Games Showcase
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Gamerlezer
Gamerlezer
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 09:02

lol, op het moment dat ik het plaatje op de frontpage zag staan dacht ik aan een Collab tussen Xbox en LEGO :)

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 08:11

Best wel mooi. Ik ga waarschijnlijk wel zo'n controller kopen. Destijds heb ik er ook één gekocht voor hun 20 jarig jubileum.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 04:51 bewerkt

Past wel echt bij de geschiedenis van Xbox zo die kleur.
Vind het wel een kek ding.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 01:54

Hun console design is nog altijd de crème de la crème. Deze is supermooi.

1
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 22:29

Ik hoop minimaal twee terabyte aan opslag zoals met de meest recente XBOX Series X.

2
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 22:19

Mooie controller echter is de Series x nieuw 600 zoveel en 2dehands 430 dus dat scheelt een hoop.

0
Avatar Cyberpunk
Cyberpunk
lvl3 XP Farmer
3 weken geleden om 21:04

Helaas zal ik een smak geld hiervoor gaan neerleggen maar aangezien gears console exclusief is moet ik deze maar halen 😅

0
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