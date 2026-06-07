Toe aan een ander kleurtje voor je Xbox Series X? Wees er dan snel bij, want in november 2026 verschijnt de Xbox Series X25. Deze speciale editie staat volledig in het teken van het 25-jarige jubileum van Xbox.

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Dit jaar viert Xbox zijn 25e verjaardag. Ter ere daarvan introduceert de techgigant de Xbox Series X25, een speciale uitvoering van de Xbox Series X die volledig is vormgegeven rondom de geschiedenis van het merk. Daarmee kun je overduidelijk laten zien dat je tot Team Groen behoort.

Een console is logischerwijs niets zonder bijbehorende controller. Daarom introduceert Xbox eveneens de Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Deze controller wordt standaard meegeleverd met de jubileumconsole. Mocht je echter al een Xbox Series X bezitten en het onnodig vinden om een compleet nieuwe console aan te schaffen voor een andere behuizing, dan is de X25-controller ook los verkrijgbaar.

Zowel de Xbox Series X25 als de Xbox Wireless Controller X25 verschijnen in november 2026 bij een beperkt aantal retailers. Welke winkels de hardware precies gaan verkopen, is op dit moment nog niet bekend.