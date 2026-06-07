Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

DOOM: The Dark Ages ontvangt eerste DLC: Revelations

Door Bram Noteboom

De eerste uitbreiding voor DOOM: The Dark Ages is een feit. Revelations is de naam en het brengt de first-person shooter naar nieuwe gebieden.

Gewond en verraden komt de DOOM Slayer aan bij het vagevuur. Volgens id Software kan hij alleen ontsnappen door angstaanjagende waarheden onder ogen te zien. Wat kan de Slayer in godsnaam griezelig vinden? Goeie vraag: demonen in ieder geval niet. Die worden massaal geslacht tijdens de gameplaytrailer. De gloednieuwe dodelijke Chain Spear geeft onze boze held in ieder geval nieuwe opties om het fenomeen rip and tear uit te voeren. DOOM: The Dark Ages | Revelations heeft een releasedatum van 7 juli 2026 voor alle beschikbare platformen. Verder wordt Ripatorium 3.0 gratis inbegrepen, dat DLC-content toevoegt plus meer aanpassingsmogelijkheden, verbeterd genereren van passcodes en het opslaan en laden van persoonlijke voorinstellingen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

DOOM: The Dark Ages is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: XBOX Games Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

15 mei 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord