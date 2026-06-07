DOOM: The Dark Ages ontvangt eerste DLC: Revelations
De eerste uitbreiding voor DOOM: The Dark Ages is een feit. Revelations is de naam en het brengt de first-person shooter naar nieuwe gebieden.
Gewond en verraden komt de DOOM Slayer aan bij het vagevuur. Volgens id Software kan hij alleen ontsnappen door angstaanjagende waarheden onder ogen te zien. Wat kan de Slayer in godsnaam griezelig vinden? Goeie vraag: demonen in ieder geval niet. Die worden massaal geslacht tijdens de gameplaytrailer. De gloednieuwe dodelijke Chain Spear geeft onze boze held in ieder geval nieuwe opties om het fenomeen rip and tear uit te voeren. DOOM: The Dark Ages | Revelations heeft een releasedatum van 7 juli 2026 voor alle beschikbare platformen. Verder wordt Ripatorium 3.0 gratis inbegrepen, dat DLC-content toevoegt plus meer aanpassingsmogelijkheden, verbeterd genereren van passcodes en het opslaan en laden van persoonlijke voorinstellingen.
DOOM: The Dark Ages is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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