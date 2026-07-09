Rip and tear door DOOM: The Dark Ages | Revelations-gameplay
DOOM: The Dark Ages | Revelations valt nu te spelen en id Software game director Hugo Martin doet een boekje open over de nieuwe gameplaysystemen.
Het zou je maar overkomen: een gigantische expansie uitbrengen terwijl een groot deel van je studio de laan uit wordt gestuurd. Dit trieste lot overkomt id Software, maar dat mag natuurlijk het harde werk niet ondermijnen. Hugo Martin, de game director bij id Software, toont middels een flitsende gameplaytrailer wat de Revelations-DLC in huis heeft. Elke soort Slayer is welkom, maar de onderstaande gameplay is voornamelijk gefocust op de zogeheten 'skill expression' op het allerhoogste niveau. Met de Chain Spear kan je namelijk gruwelijke combo's creëren en de nodige snelheid aan de gameplay toevoegen. DOOM: The Dark Ages beweegt met deze uitbreiding meer naar het tempo van DOOM Eternal. Bekijk vooral het laatste wapenfeit van vele id Software-werknemers hieronder:
DOOM: The Dark Ages en diens uitbreiding Revelations zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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