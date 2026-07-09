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Rip and tear door DOOM: The Dark Ages | Revelations-gameplay

Door Bram Noteboom

DOOM: The Dark Ages | Revelations valt nu te spelen en id Software game director Hugo Martin doet een boekje open over de nieuwe gameplaysystemen.

Het zou je maar overkomen: een gigantische expansie uitbrengen terwijl een groot deel van je studio de laan uit wordt gestuurd. Dit trieste lot overkomt id Software, maar dat mag natuurlijk het harde werk niet ondermijnen. Hugo Martin, de game director bij id Software, toont middels een flitsende gameplaytrailer wat de Revelations-DLC in huis heeft. Elke soort Slayer is welkom, maar de onderstaande gameplay is voornamelijk gefocust op de zogeheten 'skill expression' op het allerhoogste niveau. Met de Chain Spear kan je namelijk gruwelijke combo's creëren en de nodige snelheid aan de gameplay toevoegen. DOOM: The Dark Ages beweegt met deze uitbreiding meer naar het tempo van DOOM Eternal. Bekijk vooral het laatste wapenfeit van vele id Software-werknemers hieronder:

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DOOM: The Dark Ages en diens uitbreiding Revelations zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: id Software
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5118 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

15 mei 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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