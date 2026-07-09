Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

id Software werkte aan Perfect Dark, John Wick en meer vóór ontslagronde

Door Bram Noteboom

Via Gamesbeat laten een aantal ex-werknemers van id Software weten hoe de vlag erbij hangt. De ontwikkelaar was bezig met een aantal (nu geannuleerde) projecten.

De XBOX-ontslagronde heeft vele slachtoffers gemaakt bij de DOOM-ontwikkelaar en hierdoor zijn een aantal projecten, die zich in de vroegtijdige fase van de ontwikkeling bevonden, in zwaar weer terecht gekomen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze titels ooit nog het levenslicht gaan zien, maar id Software was dus bezig met een Perfect Dark-game, een John Wick-game en een sci-fi western met robots. Met deze ideeën is het aannemelijk om te zeggen dat de ontwikkelaar toe was aan een aantal frisse ideeën, maar dat is voorlopig niet waar men zich bezig mee mag houden.

Bethesda moet zich volgens XBOX focussen op een aantal belangrijke franchises. DOOM en Quake worden hierbij genoemd, maar er is een verrassende wending: deze games zijn momenteel niet in ontwikkeling. De DLC van DOOM: The Dark Ages, genaamd Revelations is natuurlijk onlangs uitgebracht en van een nieuwe Quake is momenteel geen sprake. Ook was er een DOOM-multiplayer project in de maak, maar daar komt voorlopig niks van terecht.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: Gamesbeat
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5118 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Waarom kilt Xbox al hun projecten vroegtijdig. Ongelofelijk beleid daar.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden bewerkt

Perfect Dark lijkt mij een leuke game-serie. Ik heb de Nintendo 64 nooit gehad als uitzondering op alle Nintendo consoles en een XBOX ook niet. Dus ik speel een nieuw deel dus waarschijnlijk ook nooit als deze XBOX-only is/blijft🤣.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Jammer!
Gelukkig hebben we nog andere John Wick game die eraan komt.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Jezus, wat een gamegerelateerd bloedbad

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

‘Verrassend’ dat er geen nieuwe Perfect Dark komt 😂

3
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Dus de John Wick game is ook al gecanceld? Als dat zo is gaat het lekker bij Microsoft. En dan mag ik hopen dat Sony deze titel oppakt.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Perfect Dark was toch al gecanceld? Of was dit een nieuwe?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord