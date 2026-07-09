id Software werkte aan Perfect Dark, John Wick en meer vóór ontslagronde
Via Gamesbeat laten een aantal ex-werknemers van id Software weten hoe de vlag erbij hangt. De ontwikkelaar was bezig met een aantal (nu geannuleerde) projecten.
De XBOX-ontslagronde heeft vele slachtoffers gemaakt bij de DOOM-ontwikkelaar en hierdoor zijn een aantal projecten, die zich in de vroegtijdige fase van de ontwikkeling bevonden, in zwaar weer terecht gekomen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze titels ooit nog het levenslicht gaan zien, maar id Software was dus bezig met een Perfect Dark-game, een John Wick-game en een sci-fi western met robots. Met deze ideeën is het aannemelijk om te zeggen dat de ontwikkelaar toe was aan een aantal frisse ideeën, maar dat is voorlopig niet waar men zich bezig mee mag houden.
Bethesda moet zich volgens XBOX focussen op een aantal belangrijke franchises. DOOM en Quake worden hierbij genoemd, maar er is een verrassende wending: deze games zijn momenteel niet in ontwikkeling. De DLC van DOOM: The Dark Ages, genaamd Revelations is natuurlijk onlangs uitgebracht en van een nieuwe Quake is momenteel geen sprake. Ook was er een DOOM-multiplayer project in de maak, maar daar komt voorlopig niks van terecht.
We houden de ontwikkelingen in de gaten.
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Waarom kilt Xbox al hun projecten vroegtijdig. Ongelofelijk beleid daar.
Perfect Dark lijkt mij een leuke game-serie. Ik heb de Nintendo 64 nooit gehad als uitzondering op alle Nintendo consoles en een XBOX ook niet. Dus ik speel een nieuw deel dus waarschijnlijk ook nooit als deze XBOX-only is/blijft🤣.
Jammer!
Gelukkig hebben we nog andere John Wick game die eraan komt.
Jezus, wat een gamegerelateerd bloedbad
‘Verrassend’ dat er geen nieuwe Perfect Dark komt 😂
Dus de John Wick game is ook al gecanceld? Als dat zo is gaat het lekker bij Microsoft. En dan mag ik hopen dat Sony deze titel oppakt.
Perfect Dark was toch al gecanceld? Of was dit een nieuwe?