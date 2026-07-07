Techteam id Software hard geraakt door ontslagronde

Langzamerhand verschijnen er meer details over de XBOX-ontslagronde. De DOOM-ontwikkelaar id Software is naar verluidt stevig geraakt.

Via social media laten diverse industrie-veteranen van zich horen. John Linneman van Digital Foundry en 3D Realms-founder Scott Miller spreken zich uit over de situatie bij id Software. Volgens hen is een groot gedeelte van het team ontslagen en vooral de programmeurs moeten het bekopen. De toekomst voor id tech (de in-house engine die gebruikt wordt om de DOOM- en Wolfenstein-games tot leven te wekken) is erg onzeker. Voormalig Bethesda-topman Jeff Gardiner geeft aan dat hij gehoord heeft dat er meer dan 90 ontslagen zijn gevallen bij de ontwikkelaar. Het is verder wachten op officieel bericht vanuit kamp Microsoft en/of Bethesda.

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De timing is bijzonder vervelend voor de studio. De DOOM: The Dark Ages | Revelations-DLC komt namelijk later vandaag te verschijnen. Het had een mooie mijlpaal moeten zijn voor id Software, maar het is vooral nu een tragische ontwikkeling.

We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe.