Techteam id Software hard geraakt door ontslagronde
Langzamerhand verschijnen er meer details over de XBOX-ontslagronde. De DOOM-ontwikkelaar id Software is naar verluidt stevig geraakt.
Via social media laten diverse industrie-veteranen van zich horen. John Linneman van Digital Foundry en 3D Realms-founder Scott Miller spreken zich uit over de situatie bij id Software. Volgens hen is een groot gedeelte van het team ontslagen en vooral de programmeurs moeten het bekopen. De toekomst voor id tech (de in-house engine die gebruikt wordt om de DOOM- en Wolfenstein-games tot leven te wekken) is erg onzeker. Voormalig Bethesda-topman Jeff Gardiner geeft aan dat hij gehoord heeft dat er meer dan 90 ontslagen zijn gevallen bij de ontwikkelaar. Het is verder wachten op officieel bericht vanuit kamp Microsoft en/of Bethesda.
De timing is bijzonder vervelend voor de studio. De DOOM: The Dark Ages | Revelations-DLC komt namelijk later vandaag te verschijnen. Het had een mooie mijlpaal moeten zijn voor id Software, maar het is vooral nu een tragische ontwikkeling.
We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Edge of Memories zal nog steeds later dit jaar verschijnen
Ondanks een heel turbulente situatie, verzekert ontwikkelaar Midgar Studio ons dat Edge of Memories nog steeds dit jaar zal verschijnen.0 reacties
-
Trailer
Pokémon Go viert 10e verjaardag met livestream op 10 juli 2026
Niantic organiseert 10 juli 2026 een Pokémon GO-livestream ter ere van het 10-jarig jubileum van de populaire mobiele game. Kijk op 10 juli de stream hier!0 reacties
-
Nieuws
Meccha Chameleon gigantisch succes; 15 miljoen keer verkocht
Meccha Chameleon is een giga hit. De indiegame weet in minder dan een maand tijd zonder marketingbudget maar liefst 15 miljoen exemplaren te verkopen.2 reacties
-
Industrie
25% van Obsidian getroffen door grote ontslagronde-Xbox
Zo'n 25% van Obsidian Entertainment komt zonder werk te zitten na de Xbox-ontslagronde. Ontwikkeling voor Grounded 2 en The Outer Worlds gaat gewoon door.1 reactie
Hé, laat Billy Blaze hier buiten!
Ze moeten echt van ID software afblijven anders komen er rellen…. Vanuit Drenthe richting de US.