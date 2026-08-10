Lead Designer id Software: moraal was nog nooit zo laag

Chris Hays, Lead Designer bij DOOM-ontwikkelaar id Software, is bijzonder openhartig tijdens een gesprek met YouTube-creator 'Auf ein Bier'. Hoewel Hays zag aankomen dat ook id Software geraakt zou worden door de gigantische ontslagronde van Xbox, geeft hij aan dat het moraal bij id Software een nieuw dieptepunt had bereikt na het nieuws van Xbox.

In juli kondigde Xbox aan dat het 3.200 werknemers moest ontslaan. Het rommelt al geruime tijd bij Xbox en CEO Asha Sharma lijkt voornemens te zijn om Xbox weer een gezonde onderneming te maken. Die ontslagronde heeft logischerwijs een flink aantal studio's getroffen. Zo zijn Compulsion Games en Double Fine Productions weer zelfstandig, en is er voor Ninja Theory en Undead Labs een nieuwe eigenaar gevonden.

De andere studio's binnen het Xbox Studios-label zijn echter ook hard getroffen. Zo hebben 132 werknemers van id Software te horen gekregen dat ze hun spullen moesten pakken. Hays blikt terug en claimt dat het moraal op de werkvloer een nieuw dieptepunt had bereikt. Toch hebben de getroffenen het nieuws met veel gratie verwerkt. Zo hebben de destijds overbodige personeelsleden alles gegeven om alsnog de projecten vooruit te helpen, zodat voormalig collega's niet in de problemen kwamen.

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Hoewel id Software eerder een statement publiceerde waarin de ontwikkelaar aangaf dat het nog altijd waanzinnige games kan maken, lijkt er toch wat oud zeer bij Hays te sluimeren. Zo zegt Hays:

“I think that even in companies that are exclusively making games, especially the larger publishers at the top, I think they fundamentally don’t understand what makes the business. They may understand the numbers for marketing and for sales, but the actual reality of what makes a good game a good game, how it gets done, they’re so disconnected from that they don’t understand what it takes to build a team, what it takes to maintain a team. Failures are important, too,”

Rake woorden van de Lead Designer. Zijn jullie het eens met Hays? Moet er wat gedaan worden aan de gamingindustrie, of draait het daadwerkelijk enkel om marketing en cijfers?