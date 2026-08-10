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Lead Designer id Software: moraal was nog nooit zo laag

Door Rudy Wijnberg
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Chris Hays, Lead Designer bij DOOM-ontwikkelaar id Software, is bijzonder openhartig tijdens een gesprek met YouTube-creator 'Auf ein Bier'. Hoewel Hays zag aankomen dat ook id Software geraakt zou worden door de gigantische ontslagronde van Xbox, geeft hij aan dat het moraal bij id Software een nieuw dieptepunt had bereikt na het nieuws van Xbox.

ID Software logo

In juli kondigde Xbox aan dat het 3.200 werknemers moest ontslaan. Het rommelt al geruime tijd bij Xbox en CEO Asha Sharma lijkt voornemens te zijn om Xbox weer een gezonde onderneming te maken. Die ontslagronde heeft logischerwijs een flink aantal studio's getroffen. Zo zijn Compulsion Games en Double Fine Productions weer zelfstandig, en is er voor Ninja Theory en Undead Labs een nieuwe eigenaar gevonden.

De andere studio's binnen het Xbox Studios-label zijn echter ook hard getroffen. Zo hebben 132 werknemers van id Software te horen gekregen dat ze hun spullen moesten pakken. Hays blikt terug en claimt dat het moraal op de werkvloer een nieuw dieptepunt had bereikt. Toch hebben de getroffenen het nieuws met veel gratie verwerkt. Zo hebben de destijds overbodige personeelsleden alles gegeven om alsnog de projecten vooruit te helpen, zodat voormalig collega's niet in de problemen kwamen.

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Hoewel id Software eerder een statement publiceerde waarin de ontwikkelaar aangaf dat het nog altijd waanzinnige games kan maken, lijkt er toch wat oud zeer bij Hays te sluimeren. Zo zegt Hays:

“I think that even in companies that are exclusively making games, especially the larger publishers at the top, I think they fundamentally don’t understand what makes the business. They may understand the numbers for marketing and for sales, but the actual reality of what makes a good game a good game, how it gets done, they’re so disconnected from that they don’t understand what it takes to build a team, what it takes to maintain a team. Failures are important, too,”

Rake woorden van de Lead Designer. Zijn jullie het eens met Hays? Moet er wat gedaan worden aan de gamingindustrie, of draait het daadwerkelijk enkel om marketing en cijfers?

Bron: Auf ein Bier
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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DOOM: The Dark Ages

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

15 mei 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 16:13

Pijnlijk!

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 15:04 bewerkt

Eens met zijn quote. Een management als het huidige van Xbox, waar geen enkele (voormalig) game developer in zit, kijkt alleen naar cijfertjes. Overal kosten snijden, alle investeringen verplaatsen naar de meest winstgevende onderdelen, en de kwartaalcijfers zo mooi mogelijk laten lijken. Maar games zijn inherent een creatieve industrie, en met enkel zakenmannen/vrouwen aan de top kan je daar niet fatsoenlijk leiding aan geven.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 12:37

En zelfs al werk je nu nog bij 1 van die studios is je toekomst nog steeds onzeker met de geplande ontslagen die nog door gaan.

2
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 11:41

Hij heeft helaas volkomen gelijk met z'n statement

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 11:35 bewerkt

Het draait allemaal om cijfers, dezelfde cijfers waarbij een manager of de CEO zelf dacht dat ze konden besparen om Mick Gordon van de franchise te halen, wat de doodsteek leek te zijn voor de nieuwe game die amper verkocht.

Dit veranderd pas na een videogame crash, waardoor de focus weer ligt bij passie ipv winst, maarja dan krijg je uiteindelijk gewoon weer een repeat van dit verhaal nadat het weer een winstgevende industrie word, mits we nog hardware kunnen betalen waar dit gespeeld op moet worden.

Het ding is ik zie vaak devs op twitter enzo meteen huilen dat het de consumenten hun schuld is omdat ze de game niet gewoon kopen, ik weet niet of dit is omdat ze niet durven de vinger te wijzen naar management of dat ze het ECHT niet door hebben hoe de wereld in elkaar zit (het is geen liefdadigheid project) maar deze energie moet toch echt verlegd worden daar heen als er verandering moet gaan komen.

Edit: zelf vind ik natuurlijk dat ie volkomen gelijk heeft maar de hoge pieten in een bedrijf gaan echt niet begrijpen dat als er meer geld word gestopt in het maken van een LEUKE game gemaakt door mensen die PLEZIER hadden om hem te maken dat dit automatisch zorgt voor meer verkopen in de TOEKOMST, zij willen geld NU, in die toekomst is de CEO allang vertrokken met zijn gouden parachute nadat de investeerders de laatste druppel uit het bedrijf geperst hebben.

4
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