Lead Designer id Software: moraal was nog nooit zo laag
Chris Hays, Lead Designer bij DOOM-ontwikkelaar id Software, is bijzonder openhartig tijdens een gesprek met YouTube-creator 'Auf ein Bier'. Hoewel Hays zag aankomen dat ook id Software geraakt zou worden door de gigantische ontslagronde van Xbox, geeft hij aan dat het moraal bij id Software een nieuw dieptepunt had bereikt na het nieuws van Xbox.
In juli kondigde Xbox aan dat het 3.200 werknemers moest ontslaan. Het rommelt al geruime tijd bij Xbox en CEO Asha Sharma lijkt voornemens te zijn om Xbox weer een gezonde onderneming te maken. Die ontslagronde heeft logischerwijs een flink aantal studio's getroffen. Zo zijn Compulsion Games en Double Fine Productions weer zelfstandig, en is er voor Ninja Theory en Undead Labs een nieuwe eigenaar gevonden.
De andere studio's binnen het Xbox Studios-label zijn echter ook hard getroffen. Zo hebben 132 werknemers van id Software te horen gekregen dat ze hun spullen moesten pakken. Hays blikt terug en claimt dat het moraal op de werkvloer een nieuw dieptepunt had bereikt. Toch hebben de getroffenen het nieuws met veel gratie verwerkt. Zo hebben de destijds overbodige personeelsleden alles gegeven om alsnog de projecten vooruit te helpen, zodat voormalig collega's niet in de problemen kwamen.
Hoewel id Software eerder een statement publiceerde waarin de ontwikkelaar aangaf dat het nog altijd waanzinnige games kan maken, lijkt er toch wat oud zeer bij Hays te sluimeren. Zo zegt Hays:
“I think that even in companies that are exclusively making games, especially the larger publishers at the top, I think they fundamentally don’t understand what makes the business. They may understand the numbers for marketing and for sales, but the actual reality of what makes a good game a good game, how it gets done, they’re so disconnected from that they don’t understand what it takes to build a team, what it takes to maintain a team. Failures are important, too,”
Rake woorden van de Lead Designer. Zijn jullie het eens met Hays? Moet er wat gedaan worden aan de gamingindustrie, of draait het daadwerkelijk enkel om marketing en cijfers?
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Pijnlijk!
Eens met zijn quote. Een management als het huidige van Xbox, waar geen enkele (voormalig) game developer in zit, kijkt alleen naar cijfertjes. Overal kosten snijden, alle investeringen verplaatsen naar de meest winstgevende onderdelen, en de kwartaalcijfers zo mooi mogelijk laten lijken. Maar games zijn inherent een creatieve industrie, en met enkel zakenmannen/vrouwen aan de top kan je daar niet fatsoenlijk leiding aan geven.
En zelfs al werk je nu nog bij 1 van die studios is je toekomst nog steeds onzeker met de geplande ontslagen die nog door gaan.
Hij heeft helaas volkomen gelijk met z'n statement
Het draait allemaal om cijfers, dezelfde cijfers waarbij een manager of de CEO zelf dacht dat ze konden besparen om Mick Gordon van de franchise te halen, wat de doodsteek leek te zijn voor de nieuwe game die amper verkocht.
Dit veranderd pas na een videogame crash, waardoor de focus weer ligt bij passie ipv winst, maarja dan krijg je uiteindelijk gewoon weer een repeat van dit verhaal nadat het weer een winstgevende industrie word, mits we nog hardware kunnen betalen waar dit gespeeld op moet worden.
Het ding is ik zie vaak devs op twitter enzo meteen huilen dat het de consumenten hun schuld is omdat ze de game niet gewoon kopen, ik weet niet of dit is omdat ze niet durven de vinger te wijzen naar management of dat ze het ECHT niet door hebben hoe de wereld in elkaar zit (het is geen liefdadigheid project) maar deze energie moet toch echt verlegd worden daar heen als er verandering moet gaan komen.
Edit: zelf vind ik natuurlijk dat ie volkomen gelijk heeft maar de hoge pieten in een bedrijf gaan echt niet begrijpen dat als er meer geld word gestopt in het maken van een LEUKE game gemaakt door mensen die PLEZIER hadden om hem te maken dat dit automatisch zorgt voor meer verkopen in de TOEKOMST, zij willen geld NU, in die toekomst is de CEO allang vertrokken met zijn gouden parachute nadat de investeerders de laatste druppel uit het bedrijf geperst hebben.