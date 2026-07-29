Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Double Fine Productions verliest personeel na XBOX-split

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Double Fine Productions (Psychonauts, Keeper) heeft drastische maatregelen moeten nemen om de studio in leven te houden na de breuk met XBOX. Dit laat men weten via BlueSky en andere social media-kanalen.

Jezelf loskoppelen van een gamegigant is nooit eenvoudig en helaas gaat het ook zelden zonder slachtoffers. Double Fine Productions heeft 23 medewerkers moeten ontslaan om ervoor te zorgen dat de deuren open kunnen blijven. Zonder grote uitgever als geldschieter moet de ontwikkelaar weer in staat zijn de eigen lasten te kunnen dragen en helaas betekent dat ook dat het personeelsbestand moest krimpen. Tim Schafer (CEO) geeft in de post aan dat alle getroffen medewerkers 'belangrijk zijn en impact hebben gemaakt' en dat worden gemist.

XBOX benadrukt via Kotaku nogmaals dat Double Fine Productions met hun intellectuele eigendom, catalogus en financiële ruimte voor hun volgende games worden losgekoppeld. Naast het bedrijf met Tim Schafer aan het roer gaat Compulsion Games (South of Midnight) ook onafhankelijk verder, terwijl Undead Labs (State of Decay) en Ninja Theory (Hellblade) zijn verkocht aan andere (nog onbekende) uitgevers. Microsoft zoekt ook nog een oplossing voor Arkane Studios; zij werken aan Marvel's Blade.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht.

Hopelijk komen alle getroffen medewerkers op hun pootjes terecht en weet Double Fine Productions zich te herpakken.

Bron: Double Fine Productions
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5245 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
5 uur geleden

Jammer.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
6 uur geleden

Jammer, ik hou altijd wel van studio's die wat nieuws proberen, Keeper zag er best interessant uit maar heb daar niets meer van gehoord, wist eerst zelf niet dat deze al gereleased was.

Die te lange presentatie van Kiln in die Xbox direct had mij niet kunnen overtuigen en ik denk dat ze die development kosten er niet uit hebben kunnen halen of dat het veel spelers had via Gamepass.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Zonde maar ook door hun eigen koppigheid. Denk ik ook dat Double Fine geen lang leven meer beschoren is.

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Was uiteraard te verwachten.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord