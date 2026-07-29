Double Fine Productions verliest personeel na XBOX-split
Double Fine Productions (Psychonauts, Keeper) heeft drastische maatregelen moeten nemen om de studio in leven te houden na de breuk met XBOX. Dit laat men weten via BlueSky en andere social media-kanalen.
Jezelf loskoppelen van een gamegigant is nooit eenvoudig en helaas gaat het ook zelden zonder slachtoffers. Double Fine Productions heeft 23 medewerkers moeten ontslaan om ervoor te zorgen dat de deuren open kunnen blijven. Zonder grote uitgever als geldschieter moet de ontwikkelaar weer in staat zijn de eigen lasten te kunnen dragen en helaas betekent dat ook dat het personeelsbestand moest krimpen. Tim Schafer (CEO) geeft in de post aan dat alle getroffen medewerkers 'belangrijk zijn en impact hebben gemaakt' en dat worden gemist.
XBOX benadrukt via Kotaku nogmaals dat Double Fine Productions met hun intellectuele eigendom, catalogus en financiële ruimte voor hun volgende games worden losgekoppeld. Naast het bedrijf met Tim Schafer aan het roer gaat Compulsion Games (South of Midnight) ook onafhankelijk verder, terwijl Undead Labs (State of Decay) en Ninja Theory (Hellblade) zijn verkocht aan andere (nog onbekende) uitgevers. Microsoft zoekt ook nog een oplossing voor Arkane Studios; zij werken aan Marvel's Blade.
Hopelijk komen alle getroffen medewerkers op hun pootjes terecht en weet Double Fine Productions zich te herpakken.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Lijstjes
Lijstjes: GTA 6 is leuk, maar deze 16 games komen ook in 2026
Ben je het gezwets over GTA 6 helemaal zat? Geen probleem, 2026 kent namelijk nog veel meer gamereleases! Verlies deze 16 games in 2026 niet uit het oog!2 reacties
-
Nieuws
Ex-BioWare devs gaan neon-noir point & click met The Eventide
Een kersvers team van ex-BioWare devs knutselt op de achtergrond aan The Eventide, een neon-noir point & click pc game vol bovennatuurlijk mysterie0 reacties
-
Game review2
The Relic: First Guardian review - Komt de belofte niet na
In de review van The Relic: First Guardian kun je lezen of het debuut van de Koreaanse indiestudio Project Cloud Games echt een soulslike is.2 reacties
-
Gameplay
12 minuten aan horror-gameplay The Sinking City 2 onthuld
In de uitgebreide gameplaytrailer 'Meat for the Grindmaws' van The Sinking City 2 krijgen spelers een diepgaande blik over de horrorgame voorgeschoteld.0 reacties
Jammer.
Jammer, ik hou altijd wel van studio's die wat nieuws proberen, Keeper zag er best interessant uit maar heb daar niets meer van gehoord, wist eerst zelf niet dat deze al gereleased was.
Die te lange presentatie van Kiln in die Xbox direct had mij niet kunnen overtuigen en ik denk dat ze die development kosten er niet uit hebben kunnen halen of dat het veel spelers had via Gamepass.
Zonde maar ook door hun eigen koppigheid. Denk ik ook dat Double Fine geen lang leven meer beschoren is.
Was uiteraard te verwachten.