Double Fine Productions verliest personeel na XBOX-split

Double Fine Productions (Psychonauts, Keeper) heeft drastische maatregelen moeten nemen om de studio in leven te houden na de breuk met XBOX. Dit laat men weten via BlueSky en andere social media-kanalen.

Jezelf loskoppelen van een gamegigant is nooit eenvoudig en helaas gaat het ook zelden zonder slachtoffers. Double Fine Productions heeft 23 medewerkers moeten ontslaan om ervoor te zorgen dat de deuren open kunnen blijven. Zonder grote uitgever als geldschieter moet de ontwikkelaar weer in staat zijn de eigen lasten te kunnen dragen en helaas betekent dat ook dat het personeelsbestand moest krimpen. Tim Schafer (CEO) geeft in de post aan dat alle getroffen medewerkers 'belangrijk zijn en impact hebben gemaakt' en dat worden gemist.

XBOX benadrukt via Kotaku nogmaals dat Double Fine Productions met hun intellectuele eigendom, catalogus en financiële ruimte voor hun volgende games worden losgekoppeld. Naast het bedrijf met Tim Schafer aan het roer gaat Compulsion Games (South of Midnight) ook onafhankelijk verder, terwijl Undead Labs (State of Decay) en Ninja Theory (Hellblade) zijn verkocht aan andere (nog onbekende) uitgevers. Microsoft zoekt ook nog een oplossing voor Arkane Studios; zij werken aan Marvel's Blade.

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Hopelijk komen alle getroffen medewerkers op hun pootjes terecht en weet Double Fine Productions zich te herpakken.