Double Fine doorbreekt stilte na Xbox-geruchten met een emoji

Double Fine, een van de studio's die momenteel op het Xbox Game Studios-hakblok lijkt te liggen, heeft na maandenlange afwezigheid weer een bericht geplaatst op X. Geen woorden, slechts een enkele emoji die meer lading bevat dan menig lap tekst.

In 2019 werd Double Fine onderdeel van Xbox Game Studios. De studio staat bekend om haar eigenzinnige games, experimentele gameplay en uitbundige creativiteit. Het vorig jaar verschenen Keeper wist echter het grote publiek niet te bereiken en laten we eerlijk zijn; Kiln viel ietwat tegen. Dat lijkt voor Microsoft reden genoeg om het gesprek met de ontwikkelaar aan te gaan. Mogelijk om de toekomst (of het gebrek daaraan) van de studio te bespreken, al dan niet in een onafhankelijke vorm. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren, maar Double Fine heeft nu in ieder geval de stilte doorbroken.

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Hoewel de emoji op zichzelf weinig prijsgeeft, kunnen we er in ieder geval uit opmaken dat er iets speelt binnen Double Fine. Anders zou de ontwikkelaar na twee maanden stilte waarschijnlijk niet zomaar van zich laten horen. Daarnaast is er vooralsnog geen sprake van een ontkenning op de geruchten. Of dat daadwerkelijk iets betekent, valt te bezien.

Wij wensen Double Fine, en daarmee ook Ninja Theory en Compulsion Games, veel succes. Hopelijk weten de drie ontwikkelaars in welke vorm dan ook voort te bestaan.