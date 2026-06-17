Double Fine doorbreekt stilte na Xbox-geruchten met een emoji
Double Fine, een van de studio's die momenteel op het Xbox Game Studios-hakblok lijkt te liggen, heeft na maandenlange afwezigheid weer een bericht geplaatst op X. Geen woorden, slechts een enkele emoji die meer lading bevat dan menig lap tekst.
In 2019 werd Double Fine onderdeel van Xbox Game Studios. De studio staat bekend om haar eigenzinnige games, experimentele gameplay en uitbundige creativiteit. Het vorig jaar verschenen Keeper wist echter het grote publiek niet te bereiken en laten we eerlijk zijn; Kiln viel ietwat tegen. Dat lijkt voor Microsoft reden genoeg om het gesprek met de ontwikkelaar aan te gaan. Mogelijk om de toekomst (of het gebrek daaraan) van de studio te bespreken, al dan niet in een onafhankelijke vorm. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren, maar Double Fine heeft nu in ieder geval de stilte doorbroken.
Hoewel de emoji op zichzelf weinig prijsgeeft, kunnen we er in ieder geval uit opmaken dat er iets speelt binnen Double Fine. Anders zou de ontwikkelaar na twee maanden stilte waarschijnlijk niet zomaar van zich laten horen. Daarnaast is er vooralsnog geen sprake van een ontkenning op de geruchten. Of dat daadwerkelijk iets betekent, valt te bezien.
Wij wensen Double Fine, en daarmee ook Ninja Theory en Compulsion Games, veel succes. Hopelijk weten de drie ontwikkelaars in welke vorm dan ook voort te bestaan.
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Keeper vond ik geweldig en ondanks dat ie op gamepass staat, heb ik hem gewoon gekocht.
Kiln vond ik daarentegen helemaal niets aan.
Ik hou van deze studio om wie het is en wat het is. Een echte gamer studio. Maar dan moet ik wel weer toegeven dat ik hun games oversla, ondanks dat ik ze altijd op gamepass kon spelen. Sorry Double Fine. Ik ben mede schuldig.
Zou het jammer vinden als deze studio maar ook de andere studios zouden verdwijnen. Qua Double Fine Psychonauts 2 vond ik een erg toffe game
Ik hoop voor het personeel dat de studio niet zal sluiten. Persoonlijk vind ik buiten Brutal Legend de games van Double Fine niet mijn ding. Een beetje te raar voor mij. Uiteraard valt er over smaak niet te redetwisten en hoop ik voor de liefhebbers van hun games dat de studio mag blijven bestaan.
🤔
Maar wat zouden ze bedoelen met deze emoji? Dat het nu even zweten is voor?
Brutal Legends en Psychonauts 2 waren erg vet. Wat er daarna kwam heeft deze kwaliteit helaas niet meer kunnen halen.
Desalniettemin is het altijd lastig voor een studio als ze worden afgerekend op minder succes daarna.