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id Software stelt gerust: we kunnen nog altijd games maken

Door Rudy Wijnberg

Via een kort en bondig statement laat ontwikkelaar id Software op X weten dat het nog altijd games kan maken. Hoewel de DOOM-ontwikkelaar betreurt dat het afscheid heeft moeten nemen van een aantal werknemers, is het team nog altijd even groot als tijdens de ontwikkeling van DOOM (2016).

Volgens berichtgeving van 7 juli 2026 heeft id Software afscheid moeten nemen van zo'n negentig werknemers. Hoewel id Software dit niet direct bevestigt, laat de ontwikkelaar via een statement weten dat de studio wel degelijk impact ondervindt van de gigantische ontslagronde bij Xbox. Toch beschikt het nog altijd over de crew die het nodig heeft om games en tech te ontwikkelen. Dit omdat iedereen binnen het team games kan maken en de ontslagen alle afdelingen in gelijke mate hebben getroffen.

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id Software biedt direct ook wat referentiemateriaal aan. Zo geeft de ontwikkelaar aan dat de staf nu net zo groot is als tijdens de ontwikkeling van DOOM (2016), een fantastische game en dan ook direct bewijs dat id Software met deze bezetting in staat is om geweldige games te maken.

Vooralsnog is de ontwikkelaar bezig met het ondersteunen van getroffen werknemers, maar het bericht sluit positief af. id Software kan namelijk niet wachten om iedereen te zien tijdens QuakeCon in augustus.

Bron: id Software
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2141 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot DOOM Genomineerd
DOOM

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

13 mei 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
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Reacties
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl3 XP Farmer
34 minuten geleden

Nu grote ontslagronde gaande en op het moment dat er mensen daardoor te kort zijn worden er weer mensen aangenomen. Dit is echt kosten besparen op korte termijn wat uiteindelijk duurder uit gaat pakken als je mensen weer aan moet nemen want die komen niet voor hetzelfde geld terug.

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