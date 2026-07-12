id Software stelt gerust: we kunnen nog altijd games maken

Via een kort en bondig statement laat ontwikkelaar id Software op X weten dat het nog altijd games kan maken. Hoewel de DOOM-ontwikkelaar betreurt dat het afscheid heeft moeten nemen van een aantal werknemers, is het team nog altijd even groot als tijdens de ontwikkeling van DOOM (2016).

Volgens berichtgeving van 7 juli 2026 heeft id Software afscheid moeten nemen van zo'n negentig werknemers. Hoewel id Software dit niet direct bevestigt, laat de ontwikkelaar via een statement weten dat de studio wel degelijk impact ondervindt van de gigantische ontslagronde bij Xbox. Toch beschikt het nog altijd over de crew die het nodig heeft om games en tech te ontwikkelen. Dit omdat iedereen binnen het team games kan maken en de ontslagen alle afdelingen in gelijke mate hebben getroffen.

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id Software biedt direct ook wat referentiemateriaal aan. Zo geeft de ontwikkelaar aan dat de staf nu net zo groot is als tijdens de ontwikkeling van DOOM (2016), een fantastische game en dan ook direct bewijs dat id Software met deze bezetting in staat is om geweldige games te maken.

Vooralsnog is de ontwikkelaar bezig met het ondersteunen van getroffen werknemers, maar het bericht sluit positief af. id Software kan namelijk niet wachten om iedereen te zien tijdens QuakeCon in augustus.