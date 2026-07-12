id Software stelt gerust: we kunnen nog altijd games maken
Via een kort en bondig statement laat ontwikkelaar id Software op X weten dat het nog altijd games kan maken. Hoewel de DOOM-ontwikkelaar betreurt dat het afscheid heeft moeten nemen van een aantal werknemers, is het team nog altijd even groot als tijdens de ontwikkeling van DOOM (2016).
Volgens berichtgeving van 7 juli 2026 heeft id Software afscheid moeten nemen van zo'n negentig werknemers. Hoewel id Software dit niet direct bevestigt, laat de ontwikkelaar via een statement weten dat de studio wel degelijk impact ondervindt van de gigantische ontslagronde bij Xbox. Toch beschikt het nog altijd over de crew die het nodig heeft om games en tech te ontwikkelen. Dit omdat iedereen binnen het team games kan maken en de ontslagen alle afdelingen in gelijke mate hebben getroffen.
id Software biedt direct ook wat referentiemateriaal aan. Zo geeft de ontwikkelaar aan dat de staf nu net zo groot is als tijdens de ontwikkeling van DOOM (2016), een fantastische game en dan ook direct bewijs dat id Software met deze bezetting in staat is om geweldige games te maken.
Vooralsnog is de ontwikkelaar bezig met het ondersteunen van getroffen werknemers, maar het bericht sluit positief af. id Software kan namelijk niet wachten om iedereen te zien tijdens QuakeCon in augustus.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!37 reacties
-
Video
Video: DOOM krijgt morgen de 4K-update
Sommige mensen zitten met smart te wachten tot ze dan eindelijk DOOM in 4K kunnen spelen. Geen zorgen! Vanaf morgen kan het dan eindelijk, dankzij een...
-
Video
Video: DOOM op Switch heeft motion controls ondersteuning
DOOM heeft met update 1.1.1 ondersteuning gekregen voor de motion controls. De eerste geluiden zijn over het algemeen positief, hoewel Bethesda hier...
-
Game review0
Review: DOOM Nintendo Switch
Toen ik vorig jaar als standvastige pc-gamer DOOM voor het eerst speelde, had ik nooit gedacht hem nog eens te spelen op een andere console, laat staan...0 reacties
Nu grote ontslagronde gaande en op het moment dat er mensen daardoor te kort zijn worden er weer mensen aangenomen. Dit is echt kosten besparen op korte termijn wat uiteindelijk duurder uit gaat pakken als je mensen weer aan moet nemen want die komen niet voor hetzelfde geld terug.