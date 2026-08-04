Dit zijn de eerste scores voor Beast of Reincarnation

Wellicht had je het al gespot, maar de review van Beast of Reincarnation schittert in afwezigheid op Gameliner.nl (waarvoor bedankt, Game Freak en PR-bureau). Onze partner Metacritic heeft echter al een flink aantal reviews live staan en de beoordelingen van Beast of Reincarnation lopen nogal uiteen.

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Waar Beast of Reincarnation bij de één ontzettend in de smaak valt, weet het bij de ander nog geen voldoende te scoren. De cijfers zijn all over the place, waarbij GamesRadar+ als eerste gerenommeerde gamingplatform de game beoordeelt met een 9,0. Scrollen we echter verder naar beneden, dan zien we Game Rant met een 5,0 en zelfs IGN Benelux, dat Beast of Reincarnation een 5,8 toebedeelt. De waarheid lijkt echter in het midden te liggen. Beast of Reincarnation staat momenteel namelijk op een gemiddelde van 73 voor PlayStation 5 en 72 voor pc.

De grootste kritiekpunten komen voort uit een ietwat saai verhaal, de lege wereld, herhalende baasgevechten en vooral een flink aantal grafische problemen. Toch krijgt de game ook de nodige positieve reacties. Zo bejubelen een flink aantal outlets de game om de bevredigende combat en interessante personages.

Onze mening krijg je spoedig ook voorgeschoteld. De eerste uren zijn namelijk al in Beast of Reincarnation gestoken. De Beast of Reincarnation-review komt dan ook zo snel mogelijk live!

Hebben jullie al wat tijd in de game weten te steken? Beast of Reincarnation is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc en kent een adviesprijs van €54,99. De game is daarnaast ook beschikbaar via Xbox Game Pass Ultimate.