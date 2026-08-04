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Dit zijn de eerste scores voor Beast of Reincarnation

Door Rudy Wijnberg
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Wellicht had je het al gespot, maar de review van Beast of Reincarnation schittert in afwezigheid op Gameliner.nl (waarvoor bedankt, Game Freak en PR-bureau). Onze partner Metacritic heeft echter al een flink aantal reviews live staan en de beoordelingen van Beast of Reincarnation lopen nogal uiteen.

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Waar Beast of Reincarnation bij de één ontzettend in de smaak valt, weet het bij de ander nog geen voldoende te scoren. De cijfers zijn all over the place, waarbij GamesRadar+ als eerste gerenommeerde gamingplatform de game beoordeelt met een 9,0. Scrollen we echter verder naar beneden, dan zien we Game Rant met een 5,0 en zelfs IGN Benelux, dat Beast of Reincarnation een 5,8 toebedeelt. De waarheid lijkt echter in het midden te liggen. Beast of Reincarnation staat momenteel namelijk op een gemiddelde van 73 voor PlayStation 5 en 72 voor pc.

De grootste kritiekpunten komen voort uit een ietwat saai verhaal, de lege wereld, herhalende baasgevechten en vooral een flink aantal grafische problemen. Toch krijgt de game ook de nodige positieve reacties. Zo bejubelen een flink aantal outlets de game om de bevredigende combat en interessante personages.

Beast of Reincarnation Emma en Koo Xbox DeveloperDirect

Onze mening krijg je spoedig ook voorgeschoteld. De eerste uren zijn namelijk al in Beast of Reincarnation gestoken. De Beast of Reincarnation-review komt dan ook zo snel mogelijk live!

Hebben jullie al wat tijd in de game weten te steken? Beast of Reincarnation is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc en kent een adviesprijs van €54,99. De game is daarnaast ook beschikbaar via Xbox Game Pass Ultimate.

Bron: Metacritic
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation

Reviewscore

2/5

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Fictions

Release

4 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:29

Ze kunnen het gewoon niet bij die studio. Jammer dat ze Pokémon niet afstaan.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 20:20

25 minuten gespeeld, maar toen maar gerefund.. Wat een teleurstelling zeg =/

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 19:09

De videoreview van GameSpot liet echt tergende cutscenes zien, met doodse stemmen en meer pacing issues dan Kingdom Hearts. Ik zou er niet doorheen kunnen komen denk ik, ondanks dat de wereld en de wezens best interessant lijken.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 17:00

Niet elke game hoeft een 10 tr zijn toch ? Ben wel benieuwd! Helaas is mijn preorder vertraagd door bij bol.com... dus dan maar even de laatste 2 bootjes laten zinken in Resynced.

0
Avatar Sabbelt
Sabbelt
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 15:06

Jammer. Had toch stiekem gehoopt dat Gamefreak er wat moois van zou maken. De gametrailer had me enthousiast gemaakt.

Ben benieuwd naar jullie review.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 12:17

We kunnen nu dus concluderen dat game freak een middelmatige ontwikkelaar is helaas. Zelf met krachtiger hardware kunnen ze niets geweldigs maken.

2
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 12:09

Gamefreak heeft ook niet de reputatie van een topontwikkelaar. Ben benieuwd naar jullie review wanneer die ook mag verschijnen

0
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 11:59

Misschien ff downloaden straks. Ben niet enthousiaster geworden door deze reviews

0
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