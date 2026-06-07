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Start een cult, trek volgelingen aan en overleef in Join Us

Door Rudy Wijnberg

Soms heb je van die charismatische mensen die je het liefst een eigen groep volgelingen zou gunnen. Velen hebben dat natuurlijk bij mij, maar persoonlijk zou dat te veel administratieve rompslomp zijn. Gelukkig verschijnt Join Us, een co-op-game voor vier spelers waarin we mensen naar onze eigen, verdorven "community" trekken.

Of er echt een apocalyps onderweg is, maakt eigenlijk helemaal niets uit in Join Us. De game plaatst ons in de positie van een alwetende leider die een kudde schaapjes bijeen moet krijgen om te kunnen domineren. Rekruteer volgelingen, bouw je compound en pas de religieuze regeltjes naar eigen inzicht aan. Gevaar ligt echter op de loer, want je dient menig indringer uit je kampement te knallen. Gelukkig kunnen we daar vrienden voor inschakelen. Join Us is namelijk met maximaal vier spelers speelbaar.

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Join Us verschijnt in maart 2027 voor Xbox Series en pc. De game komt tevens beschikbaar via Xbox Game Pass.

Bron: Xbox Games Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Join Us
Join Us

Ontwikkelaar

Wolf Haus Games

Uitgever

Wolf Haus Games

Release

Maart 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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