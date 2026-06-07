Stap in de veren van een stout vogeltje in Bad Magpie
Altijd al willen proeven van het uitbundige leven van een rare vogel? Dan is Bad Magpie misschien iets voor jou. Bekijk hier de eerste gameplaybeelden van de XBOX Games Showcase.
Bad Magpie is een narratieve avonturengame die zich afspeelt in een handgemaakte wereld vol humor en charme. Je kruipt in de veren van een klein, ondeugend vogeltje dat zijn weg probeert te vinden in een omgeving vol glimmende objecten waar hij maar al te graag zijn snavel in zet. Voor een vogel met één vleugel is dat allesbehalve eenvoudig. Tijdens je reis verzamel je allerlei trinkets, los je puzzels op en ontmoet je nieuwe vrienden die het gevoel van eenzaamheid stukje bij beetje helpen te verzachten. Bekijk de trailer hieronder.
Bad Magpie komt in 2027 te verschijnen voor Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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