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Where Winds Meet vanaf nu ook verkrijgbaar voor XBOX

Door Wim Odekerken

De Hidden Mountain-uitbreiding voor Where Winds Meet was al bekend, maar nu is er ook nog goed nieuws voor XBOX-spelers te melden. Where Winds Meet is per direct speelbaar op XBOX en zal ook de Hidden Mountain-uitbreiding ontvangen.

Tot op heden was Where Winds Meet beschikbaar voor smartphones, PlayStation 5 en pc. XBOX mag zichzelf nu ook aan dit rijtje gaan toevoegen. De trailer laat verder wat beelden zien van de aankomende uitbreiding die gelijktijdig zal verschijnen voor alle platformen waarop Where Winds Meet beschikbaar is. Where Winds Meet - Hidden Mountain verschijnt ergens in juli.

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Ga jij Where Winds Meet spelen nu hij voor XBOX verschijnt? Laat je horen in de comments.

Bron: XBOX Games Showcase
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 130 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Where Winds Meet
Where Winds Meet

Ontwikkelaar

Everstone Studio

Uitgever

NetEase Games

Release

14 november 2025

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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