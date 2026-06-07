Where Winds Meet vanaf nu ook verkrijgbaar voor XBOX

De Hidden Mountain-uitbreiding voor Where Winds Meet was al bekend, maar nu is er ook nog goed nieuws voor XBOX-spelers te melden. Where Winds Meet is per direct speelbaar op XBOX en zal ook de Hidden Mountain-uitbreiding ontvangen.

Tot op heden was Where Winds Meet beschikbaar voor smartphones, PlayStation 5 en pc. XBOX mag zichzelf nu ook aan dit rijtje gaan toevoegen. De trailer laat verder wat beelden zien van de aankomende uitbreiding die gelijktijdig zal verschijnen voor alle platformen waarop Where Winds Meet beschikbaar is. Where Winds Meet - Hidden Mountain verschijnt ergens in juli.

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Ga jij Where Winds Meet spelen nu hij voor XBOX verschijnt? Laat je horen in de comments.