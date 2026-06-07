Castlevania: Belmont's Curse verschijnt op 15 oktober 2026
Een week lang heb ik moeten wachten, maar tijdens de Xbox Games Showcase is eindelijk de gameplay van Castlevania: Belmont's Curse getoond. Daarbij is ook direct een releasedatum onthuld. Castlevania: Belmont's Curse verschijnt op 15 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.
We hebben even moeten wachten op een goede blik op de gameplay van Castlevania: Belmont's Curse, maar het wachten is meer dan de moeite waard geweest. De aankomende Metroidvania van Evil Empire en Motion Twin ziet er niet alleen wonderschoon uit, de gameplay oogt ook bijzonder sterk.
De game doet qua gameplay sterk denken aan de klassieker Castlevania: Symphony of the Night. Dat gezegd hebbende, zien we ook een flinke onderscheidende factor. Zo komen er een groot aantal nieuwe vaardigheden, vijanden en natuurlijk boss fights voorbij. Daarbij is de Belmont's Curse voorzien van een simplistische doch unieke artstyle die bijzonder lekker lijkt te werken.
Castlevania: Belmont's Curse verschijnt op 15 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tjaaaaaaa, ziet er totaal niet uit als een castlevania game.. Maar ben wel enorm hyped om dit te spelen! Ontwikkelaar beloofd veel goeds en heb gewoon veel zin in een game zoals dit. Laat maar komen, zin in!
Oktober is de enige maand om een creepy game goed uit te brengen.
Deze is niet mijn stijl. Maar de gameplay ziet er echt goed uit.
En niemand kan een game maken die in de buurt komt van Castlevania behalve Konami. Ik heb al diverse odes en spirituele opvolgers gespeeld en vaak hebben ze iets heel vets maar ze missen ook iets.
Ik wil niet zeggen dat Konami het nog kan, ze hebben de serie lang vergeten. Maar ze zijn wel de enige die het ooit is gelukt.
Dus ik ga deze zeker spelen.
Deze wordt voor mij een day 1 buy, als groot Castle Vania-fan!
Stijltje is niet helemaal mijn ding. Heb Dead Cells en alle DLC kapot gespeeld, dus ben ontzettend benieuwd naar deze game.
Ben fan van Castlevania maar dit ... nee echt niet. Ik wacht wel tot Silent Planet uitkomt die heeft heel wat meer Castlevania smoelwerk waar ik harder op ga .