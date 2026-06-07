Een week lang heb ik moeten wachten, maar tijdens de Xbox Games Showcase is eindelijk de gameplay van Castlevania: Belmont's Curse getoond. Daarbij is ook direct een releasedatum onthuld. Castlevania: Belmont's Curse verschijnt op 15 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

We hebben even moeten wachten op een goede blik op de gameplay van Castlevania: Belmont's Curse, maar het wachten is meer dan de moeite waard geweest. De aankomende Metroidvania van Evil Empire en Motion Twin ziet er niet alleen wonderschoon uit, de gameplay oogt ook bijzonder sterk.

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De game doet qua gameplay sterk denken aan de klassieker Castlevania: Symphony of the Night. Dat gezegd hebbende, zien we ook een flinke onderscheidende factor. Zo komen er een groot aantal nieuwe vaardigheden, vijanden en natuurlijk boss fights voorbij. Daarbij is de Belmont's Curse voorzien van een simplistische doch unieke artstyle die bijzonder lekker lijkt te werken.

Castlevania: Belmont's Curse verschijnt op 15 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.