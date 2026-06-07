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Clockwork Revolution is een XBOX-exclusieve game voor console

Door Bram Noteboom

Stop de klok en neem even goed de tijd om de kersverse XBOX Games Showcase-trailer van de Xbox console-exclusieve Clockwork Revolution tot je te nemen.

Mocht je de introductie van deze actie-RPG hebben gemist, hier is een spoedcursus. Clockwork Revolution is het nieuwste project van inXile Entertainment, die je wellicht kent van de Wasteland-franchise. In deze game gaan spelers op een groots avontuur in de steampunk-metropool Avalon. Je bent daar om de boel flink op te schudden. Je komt namelijk in aanraking met een waanzinnige uitvinding, waardoor tijdreizen mogelijk wordt. Door terug te reizen naar cruciale momenten in het plot hebben je interacties en keuzes een butterfly effect op de verhaalgedreven wereld van Avalon en diens personages. inXile Entertainment claimt dat je daardoor op ongekende manieren de game kan veranderen.

In de nieuwste trailer zien we deze bijzondere wereld die tot leven wordt gewekt. De gameplay is uitgebreid, het detailwerk is on-point en dan eindigt de trailer met een bijzonder nieuwtje. Clockwork Revolution is een console-exclusieve release voor de Xbox Series X|S.

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Clockwork Revolution is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: XBOX Games Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Clockwork Revolution
Clockwork Revolution

Ontwikkelaar

InXile Entertainment

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

2027

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:34

Ik zag in de live comments op het officiele kanaal (heb het verder allemaal gewoon gekeken via gameliner, geen zorgen, rustig maar ;D) heel veel negativiteit. Dat het er niet uitzag, boring, etc. Sorry hoor, maar dit zag er toch super vet uit? Grafisch zie ik dat het niet het ultieme is, maar zag er prima uit naar mijn mening, en van de gameplay werd ik iig heel blij. Vond het nogal bizar dat hier op gehaat werd =/

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Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 00:14

Ben ik de enige die dit ed erg matig uit vond zien? Alleen die last gen graphics al.

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