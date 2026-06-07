Clockwork Revolution is een XBOX-exclusieve game voor console

Stop de klok en neem even goed de tijd om de kersverse XBOX Games Showcase-trailer van de Xbox console-exclusieve Clockwork Revolution tot je te nemen.

Mocht je de introductie van deze actie-RPG hebben gemist, hier is een spoedcursus. Clockwork Revolution is het nieuwste project van inXile Entertainment, die je wellicht kent van de Wasteland-franchise. In deze game gaan spelers op een groots avontuur in de steampunk-metropool Avalon. Je bent daar om de boel flink op te schudden. Je komt namelijk in aanraking met een waanzinnige uitvinding, waardoor tijdreizen mogelijk wordt. Door terug te reizen naar cruciale momenten in het plot hebben je interacties en keuzes een butterfly effect op de verhaalgedreven wereld van Avalon en diens personages. inXile Entertainment claimt dat je daardoor op ongekende manieren de game kan veranderen.

In de nieuwste trailer zien we deze bijzondere wereld die tot leven wordt gewekt. De gameplay is uitgebreid, het detailwerk is on-point en dan eindigt de trailer met een bijzonder nieuwtje. Clockwork Revolution is een console-exclusieve release voor de Xbox Series X|S.

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Clockwork Revolution is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.