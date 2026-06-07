Kruip wederom in de cockpit van Microsoft Flight Simulator 2024. Dit keer voor Update 22: US National Parks. De hoofdrolspelers? George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln.

Microsoft Flight Simulator 2024 ontvangt opnieuw een omvangrijk updatepakket. Dit keer staan de bossen en nationale parken van de Verenigde Staten centraal. Zo zien we in de trailer onder meer Mount Rushmore voorbijkomen. Daarnaast worden ook de National Championship Air Races geïntroduceerd, waarin we met kleine sportvliegtuigen diverse stunts uitvoeren.

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Microsoft Flight Simulator 2024: Update 22 – US National Parks verschijnt op 4 juli. De Championship Air Races volgen op een later moment. Die content staat namelijk gepland voor een release in de herfst van 2026.