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Microsoft Flight Simulator 2024 krijgt Amerikaanse nationale parken in Update 22

Door Rudy Wijnberg

Kruip wederom in de cockpit van Microsoft Flight Simulator 2024. Dit keer voor Update 22: US National Parks. De hoofdrolspelers? George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln.

Microsoft Flight Simulator 2024 ontvangt opnieuw een omvangrijk updatepakket. Dit keer staan de bossen en nationale parken van de Verenigde Staten centraal. Zo zien we in de trailer onder meer Mount Rushmore voorbijkomen. Daarnaast worden ook de National Championship Air Races geïntroduceerd, waarin we met kleine sportvliegtuigen diverse stunts uitvoeren.

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Microsoft Flight Simulator 2024: Update 22 – US National Parks verschijnt op 4 juli. De Championship Air Races volgen op een later moment. Die content staat namelijk gepland voor een release in de herfst van 2026.

Bron: Xbox Games Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

19 november 2024

Platforms

PC
VR
PS5
XBS
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