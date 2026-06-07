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Bethesda deelt nieuwe trailer Fallout 76: Infestations

Door Patrick Lamers

Bethesda blijft nog altijd flink updates uitbrengen voor Fallout 76 en de nieuwste gratis update in die reeks is Infestations. Tijdens de Xbox Games Showcase werd een nieuwe trailer getoond van deze aankomende update.

Het is je misschien ontgaan, maar met de komst van Infestations heeft Bethesda inmiddels al 68 gratis updates uitgebracht voor Fallout 76. Hoewel de lancering misschien niet van een leien dakje ging, moet Bethesda wel nagegeven worden dat ze ontzettend veel tijd en energie hebben gestoken in het ondersteunen van de game. En dat blijven ze voorlopig ook nog wel even doen, nu eerst met Infestations. Deze nieuwste update wordt geïntroduceerd middels een trailer een een lied dat past bij de stijl van Fallout. Mocht je je geroepen voelen, dan mag je natuurlijk meezingen. Nu er overal in Appalachia plagen opduiken, kun je deze met de Infestations update te lijf gaan in mini-raids. Bevrijd bekende gebieden van vijandige troepen en verdien ondertussen exclusieve viersterren-Legendary-beloningen.

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Fallout 76: Infestations is vanaf nu gratis beschikbaar in de game en op alle beschikbare platformen waar de game speelbaar is.

Bron: Bethesda
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Fallout 76
Fallout 76

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

14 november 2018

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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