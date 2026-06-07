Bethesda deelt nieuwe trailer Fallout 76: Infestations

Bethesda blijft nog altijd flink updates uitbrengen voor Fallout 76 en de nieuwste gratis update in die reeks is Infestations. Tijdens de Xbox Games Showcase werd een nieuwe trailer getoond van deze aankomende update.

Het is je misschien ontgaan, maar met de komst van Infestations heeft Bethesda inmiddels al 68 gratis updates uitgebracht voor Fallout 76. Hoewel de lancering misschien niet van een leien dakje ging, moet Bethesda wel nagegeven worden dat ze ontzettend veel tijd en energie hebben gestoken in het ondersteunen van de game. En dat blijven ze voorlopig ook nog wel even doen, nu eerst met Infestations. Deze nieuwste update wordt geïntroduceerd middels een trailer een een lied dat past bij de stijl van Fallout. Mocht je je geroepen voelen, dan mag je natuurlijk meezingen. Nu er overal in Appalachia plagen opduiken, kun je deze met de Infestations update te lijf gaan in mini-raids. Bevrijd bekende gebieden van vijandige troepen en verdien ondertussen exclusieve viersterren-Legendary-beloningen.

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Fallout 76: Infestations is vanaf nu gratis beschikbaar in de game en op alle beschikbare platformen waar de game speelbaar is.