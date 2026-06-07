Bethesda deelt nieuwe trailer Fallout 76: Infestations
Bethesda blijft nog altijd flink updates uitbrengen voor Fallout 76 en de nieuwste gratis update in die reeks is Infestations. Tijdens de Xbox Games Showcase werd een nieuwe trailer getoond van deze aankomende update.
Het is je misschien ontgaan, maar met de komst van Infestations heeft Bethesda inmiddels al 68 gratis updates uitgebracht voor Fallout 76. Hoewel de lancering misschien niet van een leien dakje ging, moet Bethesda wel nagegeven worden dat ze ontzettend veel tijd en energie hebben gestoken in het ondersteunen van de game. En dat blijven ze voorlopig ook nog wel even doen, nu eerst met Infestations. Deze nieuwste update wordt geïntroduceerd middels een trailer een een lied dat past bij de stijl van Fallout. Mocht je je geroepen voelen, dan mag je natuurlijk meezingen. Nu er overal in Appalachia plagen opduiken, kun je deze met de Infestations update te lijf gaan in mini-raids. Bevrijd bekende gebieden van vijandige troepen en verdien ondertussen exclusieve viersterren-Legendary-beloningen.
Fallout 76: Infestations is vanaf nu gratis beschikbaar in de game en op alle beschikbare platformen waar de game speelbaar is.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Trailer
Fallout 76: Infestations komt met PS5- en Series X-upgrade
Seizoen 26 Fallout 76: Infestations is voorzien van een Next-gen Update. Hierdoor genieten PS5- en Xbox Series-spelers van 60fps, 4K resolutie en meer.0 reacties
-
Trailer
Seizoen 25 van Fallout 76 gaat bijna van start
Binnenkort gaat het vijfentwintigste seizoen van Fallout 76 van start. Dat moet natuurlijk gevierd worden met een trailer die jammer genoeg weinig los...0 reacties
-
Nieuws
Dit kan je verwachten in Fallout 76 Update 66
Morgen is het zover: dan komt Fallout 76 Update 66 uit. Benieuwd wat je kan verwachten van de mysterieuze Backwoods? Je leest het hier in een mooi...0 reacties
-
Trailer
Bethesda duikt in Fallout 76: The Backwoods expansion
Je hebt alle tijd gehad om te preppen, maar we gaan nu echt de confrontatie met Bigfoot aan, Vault Dweller! Check nu de Fallout 76: The Backwoods trailer!0 reacties