Koei Tecmo kondigt met trots Wo Long 2: Wings of Ember aan

Met een enorm assortiment aan Soulslikes is het knap te noemen dat Koei Tecmo in deze zee ook zijn plaatsje heeft weten op te eisen met Wo Long: Fallen Dynasty. Fans van de eerste game kunnen nu uitkijken naar Wo Long 2: Wings of Ember.

De eerste trailer van Wo Long 2: Wings of Ember geeft nog niet veel weg over het verhaal, maar laat ons in plaats daar van al wat actie zien. Zo zien we diverse wapens voorbij komen waarmee we deze keer vijandige soldaten en demonen een kopje kleiner mogen maken. We verwachten dat Koei Tecmo spoedig meer gaat delen over Wo Long 2: Wings of Ember, want de game laat ook niet bijzonder lang op zich wachten. Wo Long 2: Wings of Ember wordt begin 2027 verwacht.

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Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt voor Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.