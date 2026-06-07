Friendly Reminder: Kijk vandaag om 19:00 naar Xbox Games Showcase 2026 + Gears of War: E-Day Direct
Hierbij ontvang je je Friendly Reminder: vandaag (7 juni 2026) trapt Team Green om 19:00 Nederlandse tijd af met de Xbox Games Showcase. Blijf na afloop vooral nog even hangen, want direct na de show volgt de Gears of War: E-Day Direct!
Daar stopt de pret echter niet, want later op de avond start om 21:00 Nederlandse tijd ook de PC Gaming Show 2026. Beide streams zijn hieronder te bekijken zodra ze live gaan.
Wat kunnen we dit keer verwachten van Team Xbox? Bram heeft alvast een preview gedeeld waarin hij een voorzichtige voorspelling doet voor de Xbox Games Showcase 2026. Zo verwacht hij onder meer Halo: Campaign Evolved, Fable, Spyro the Dragon, Clockwork Revolution en nog veel meer. Wat verwachten jullie tijdens de showcases te zien? Blijf de site in de gaten houden, want uiteraard schrijven wij zoals gebruikelijk live mee!
Kijk hier live naar de Xbox Games Showcase 2026 en PC Gaming Show
Xbox Games Showcase 2026 – Start: 19:00 uur
PC Gaming Show 2026 – Start: 21:00 uur
De Xbox Games Showcase 2026-liveblog komt later vandaag online. Dit liveblog zetten we nadat alles is uitgeschreven om in een handig overzicht zodat je geen Xbox Games Showcase 2026 game en aankondiging mist. Tot vanavond!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik heb geeneens een Xbox meer, maar een nieuwe Gears laat mijn hartje wel sneller kloppen. Zo’n goede herinneringen aan ‘t 360 tijdperk! Één van de beste multiplayers ooit naar mijn mening (de eerste drie delen tenminste, latere delen nooit gespeeld)
Kan er helaas ook niet voor klaar zitten vanavond maar zie het nieuws en de trailers hier achteraf wel.
Fable, Spyro, Clockwork en Gears hoop ik ook allemaal te zien te krijgen voorzien van de nodige gameplay natuurlijk.
Wat nu de vraag gaat zijn is of we de first party titels de komende jaren op andere platformen gaan zien.
Een nieuwe Xbox console zie ik niet echt meer zitten om erbij te kopen ivm de waarschijnlijk hoge prijzen maar als ze de Series X ook nog blijven ondersteunen met hun nieuwe games zou mooi meegenomen zijn.
Dat ze bijvoorbeeld over 2 jaar stoppen met de Series S ondersteunen maar de Series X zou nog best wat af kunnen spelen in vergelijking met de nieuwe Xbox. De Series X wordt dan eigenlijk de Series S.
Al zullen de nieuwe Fable, Gears , Clockwork en Spyro gewoon nog uitkomen voor de Series S en X hopelijk binnenkort.
The Rock zit dan nog aan een wijndiner, maar gaat het op het gemak even terugkijken op de bank bij thuiskomst 😎👊🏼
Heel veel zin in! Ik denk toch dat er een kansje is dat we meer te zien krijgen over project helix. Benieuwd ook hoe de nieuwe baas van XBOX zicht gaat laten zien in de presentatie. Al een goede week achter de rug gehad met aardig wat goede titels. Top content gehad van jullie afgelopen week, waarvoor dank!