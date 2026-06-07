Hierbij ontvang je je Friendly Reminder: vandaag (7 juni 2026) trapt Team Green om 19:00 Nederlandse tijd af met de Xbox Games Showcase. Blijf na afloop vooral nog even hangen, want direct na de show volgt de Gears of War: E-Day Direct!

Daar stopt de pret echter niet, want later op de avond start om 21:00 Nederlandse tijd ook de PC Gaming Show 2026. Beide streams zijn hieronder te bekijken zodra ze live gaan.

Wat kunnen we dit keer verwachten van Team Xbox? Bram heeft alvast een preview gedeeld waarin hij een voorzichtige voorspelling doet voor de Xbox Games Showcase 2026. Zo verwacht hij onder meer Halo: Campaign Evolved, Fable, Spyro the Dragon, Clockwork Revolution en nog veel meer. Wat verwachten jullie tijdens de showcases te zien? Blijf de site in de gaten houden, want uiteraard schrijven wij zoals gebruikelijk live mee!

Kijk hier live naar de Xbox Games Showcase 2026 en PC Gaming Show

Xbox Games Showcase 2026 – Start: 19:00 uur



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PC Gaming Show 2026 – Start: 21:00 uur



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De Xbox Games Showcase 2026-liveblog komt later vandaag online. Dit liveblog zetten we nadat alles is uitgeschreven om in een handig overzicht zodat je geen Xbox Games Showcase 2026 game en aankondiging mist. Tot vanavond!