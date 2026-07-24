EA Sports FC 27 ontvangt nog duurdere Ultimate Plus Edition
EA Sports krijgt de nodige kritiek uit de achterban te verduren na de onthulling van EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition. Het prijskaartje komt onder vuur te liggen.
Wanneer je de Ultimate Plus Edition via de PlayStation Store of Xbox Store binnenhaalt, stuit je op een adviesprijs van 159,99 euro. Via Steam krijg je te maken met een prijs van 149,99 euro. Duchtige prijzen, dat staat vast, maar EA Sports gebruikt ook een gevalletje FOMO om spelers te pushen de aankoop te maken. De Ultimate Plus Edition is namelijk maar tijdelijk beschikbaar; tot 31 augustus 2026. Maar wat haal je precies in huis met de Ultimate Plus Edition? Dat lees je hieronder:
- Tot 7 dagen Early Access
- Premium Passes voor Seizoenen 1 t/m 5
- 10.000 FC Points, verdeeld over vijf maanden
- 85+ OVR ICON International Player Item
- Hall of FUT™ Player Pick (1 uit 5: Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loic Remy, Marouane Fellaini of Eljero Elia)
- Extra Player Evo Slot
- 99 DRI Stat Evolution voor EA SPORTS FC 26 (apart verkrijgbaar)
- 99 PHY Stat Evolution voor EA SPORTS FC 26
- 93+ OVR ICON Player Pick (1 uit 4) voor EA SPORTS FC 26
- Pre-Order Challenges
- Dynamic OVR Pre-Season Boost
- 3x ICONs/Heroes
- 5-Star Coach
- 5-Star Youth Scout
- 5-Star Senior Scout
- +5 Manager Live Challenge Creation Slots
- The Grounds Signature Sweatsuit
- Mbappé Tier 3 AMP
- 2x AXP gedurende 10 wedstrijden
EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.
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Het jaarlijkse voetbalritueel wordt voorgezet met EA Sports FC 27
Het WK is nauwelijks voorbij of we krijgen alweer te maken met de volgende voetbal-obessie. EA Sports FC 27 is officieel onthuld!1 reactie
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Switch 2 60FPS elders mogen ze het in hun naad steken……
Zolang ze vrouwen bij de mannen doen in ultimate team koop ik geen nieuwe FC meer. Dat heeft niks met vrouwen te maken maar zover er nog enige realisme was, hebben ze dat met de komst van vrouwen helemaal gesloopt. Pina die fysieke en kopduels wint van Virgil etc.. Daarnaast krijg je in pakketjes in verhouding veel vaker vrouwelijke spelers die je toch niet gebruikt ipv echt goede spelers.
Heb zelf genoeg aan de standard editie.
Tsja, EA is een verderfelijk bedrijf met een trieste visie. Maar dan moet je dit wel als gamers afstraffen en niet dom blijven kopen.
Fifa was ooit een leuke voetbalreeks, maar dat is wel tien jaar geleden. Ze zijn volledig doorgeslagen naar een blijvende geldstroom verkrijgen ten koste van gamers, ten koste van plezier en ten koste van voetbal.
Dus begrijp ik het goed dat er naast de Ultieme editie een Ultieme Plus editie komt? Snapt EA de definitie van 'ultiem' dan niet? En volgend jaar dan de Ultieme Plus Pro editie erbij voor nog meer geld?