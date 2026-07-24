EA Sports FC 27 ontvangt nog duurdere Ultimate Plus Edition

EA Sports krijgt de nodige kritiek uit de achterban te verduren na de onthulling van EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition. Het prijskaartje komt onder vuur te liggen.

Wanneer je de Ultimate Plus Edition via de PlayStation Store of Xbox Store binnenhaalt, stuit je op een adviesprijs van 159,99 euro. Via Steam krijg je te maken met een prijs van 149,99 euro. Duchtige prijzen, dat staat vast, maar EA Sports gebruikt ook een gevalletje FOMO om spelers te pushen de aankoop te maken. De Ultimate Plus Edition is namelijk maar tijdelijk beschikbaar; tot 31 augustus 2026. Maar wat haal je precies in huis met de Ultimate Plus Edition? Dat lees je hieronder:

Tot 7 dagen Early Access

Premium Passes voor Seizoenen 1 t/m 5

10.000 FC Points, verdeeld over vijf maanden

85+ OVR ICON International Player Item

Hall of FUT™ Player Pick (1 uit 5: Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loic Remy, Marouane Fellaini of Eljero Elia)

Extra Player Evo Slot

99 DRI Stat Evolution voor EA SPORTS FC 26 (apart verkrijgbaar)

99 PHY Stat Evolution voor EA SPORTS FC 26

93+ OVR ICON Player Pick (1 uit 4) voor EA SPORTS FC 26

Pre-Order Challenges

Dynamic OVR Pre-Season Boost

3x ICONs/Heroes

5-Star Coach

5-Star Youth Scout

5-Star Senior Scout

+5 Manager Live Challenge Creation Slots

The Grounds Signature Sweatsuit

Mbappé Tier 3 AMP

2x AXP gedurende 10 wedstrijden

EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.