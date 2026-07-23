Het jaarlijkse voetbalritueel wordt voorgezet met EA Sports FC 27

Het WK is nauwelijks voorbij of we krijgen alweer te maken met de volgende voetbal-obessie. EA Sports FC 27 is officieel onthuld!

Het is elk jaar weer de grote vraag: op welke features gaat EA Sports inzetten om van het volgende deel in de langlopende voetbalgamereeks een succes te maken? Ditmaal wordt er gekeken naar The Grounds; een voetbalspeeltuin waar de straten het stadion ontmoeten. Als FIFA Street je ding is, dan kun je waarschijnlijk plezier vinden in deze arcade gamemodus. Van Kickabouts en 1-tegen-1's; het is aan jou om uit te groeien tot van straatschoffie tot straatlegende.

Verder belooft EA Sports meer controle in de moment-to-moment gameplay. Met dynamische corners, verbeterde aanvallende alertheid, op spelers gerichte verdediging afgestemd op competitief spel en meer community-gedreven innovaties, hoopt men een wit voetje te halen bij de loyale achterban. Verder krijgt de Managerscarrière een update met hernieuwde transfermarkt- en contract-opties, terwijl Football Ultimate Team met de gloednieuwe FUT Galerie wordt verrijkt. Stel je favoriete speler-items samen om je galerieniveau te verhogen, beloningen te verdienen en de identiteit van je club op te bouwen gedurende het nieuwe voetbalseizoen.

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EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.