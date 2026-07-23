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Het jaarlijkse voetbalritueel wordt voorgezet met EA Sports FC 27

Door Bram Noteboom
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Het WK is nauwelijks voorbij of we krijgen alweer te maken met de volgende voetbal-obessie. EA Sports FC 27 is officieel onthuld!

Het is elk jaar weer de grote vraag: op welke features gaat EA Sports inzetten om van het volgende deel in de langlopende voetbalgamereeks een succes te maken? Ditmaal wordt er gekeken naar The Grounds; een voetbalspeeltuin waar de straten het stadion ontmoeten. Als FIFA Street je ding is, dan kun je waarschijnlijk plezier vinden in deze arcade gamemodus. Van Kickabouts en 1-tegen-1's; het is aan jou om uit te groeien tot van straatschoffie tot straatlegende.

Verder belooft EA Sports meer controle in de moment-to-moment gameplay. Met dynamische corners, verbeterde aanvallende alertheid, op spelers gerichte verdediging afgestemd op competitief spel en meer community-gedreven innovaties, hoopt men een wit voetje te halen bij de loyale achterban. Verder krijgt de Managerscarrière een update met hernieuwde transfermarkt- en contract-opties, terwijl Football Ultimate Team met de gloednieuwe FUT Galerie wordt verrijkt. Stel je favoriete speler-items samen om je galerieniveau te verhogen, beloningen te verdienen en de identiteit van je club op te bouwen gedurende het nieuwe voetbalseizoen.

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EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: EA Sports
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5208 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

25 september 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Gelukkig weer met de Trots van het Voetballand 💪🏼

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