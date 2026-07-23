Het jaarlijkse voetbalritueel wordt voorgezet met EA Sports FC 27
Het WK is nauwelijks voorbij of we krijgen alweer te maken met de volgende voetbal-obessie. EA Sports FC 27 is officieel onthuld!
Het is elk jaar weer de grote vraag: op welke features gaat EA Sports inzetten om van het volgende deel in de langlopende voetbalgamereeks een succes te maken? Ditmaal wordt er gekeken naar The Grounds; een voetbalspeeltuin waar de straten het stadion ontmoeten. Als FIFA Street je ding is, dan kun je waarschijnlijk plezier vinden in deze arcade gamemodus. Van Kickabouts en 1-tegen-1's; het is aan jou om uit te groeien tot van straatschoffie tot straatlegende.
Verder belooft EA Sports meer controle in de moment-to-moment gameplay. Met dynamische corners, verbeterde aanvallende alertheid, op spelers gerichte verdediging afgestemd op competitief spel en meer community-gedreven innovaties, hoopt men een wit voetje te halen bij de loyale achterban. Verder krijgt de Managerscarrière een update met hernieuwde transfermarkt- en contract-opties, terwijl Football Ultimate Team met de gloednieuwe FUT Galerie wordt verrijkt. Stel je favoriete speler-items samen om je galerieniveau te verhogen, beloningen te verdienen en de identiteit van je club op te bouwen gedurende het nieuwe voetbalseizoen.
EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Kylian Mbappé na vier jaar weer coverster van EA Sports FC 27
EA Sports FC 27 wordt verrijkt met Mbappé op de cover. EA Sports heeft de Franse topscorer van het afgelopen WK weten te strikken voor de Ultimate Edition.14 reacties
-
Gerucht
Gerucht: EA Sports FC 27 verschijnt in september voor zowel PS4 als PS5
Volgens de betrouwbare website Dealabs is EA Sports FC 27 voorzien van een releasedatum. De sportgame komt in september naar alle moderne platformen.15 reacties
Gelukkig weer met de Trots van het Voetballand 💪🏼